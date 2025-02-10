В Україні школи переводять на дистанційне навчання: яка причина

В Україні різко зросла кількість хворих на ГРВІ та грип, через що школи перейшли на дистанційне навчання для зменшення поширення інфекцій.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Від 10 лютого дистанційне навчання запроваджено в 34 школах Ужгорода та в ряді закладів інших громад області. Директор департаменту освіти та науки Закарпатської ОВА Мар'яна Марусинець повідомила, що також оголошено карантин у 29 дитячих садках області.

Збільшення випадків захворюваності зафіксовано також у Хмельницькій області, де за минулий тиждень зареєстровано понад 7200 випадків, більшість з яких — серед дітей. У відповідь на це дистанційне навчання запровадили в 30 школах області, зокрема в Кам'янець-Подільській громаді.

Ситуація не краща і в Чернівцях, де вже 31 школа та шість дитсадків перейшли на онлайн-формат. З 10 лютого карантин буде введено у 12 школах Герцаївської громади через велику кількість відсутніх учнів.

Зростання випадків ГРВІ серед учнів спостерігається також у Вінниці та Рівненській області. У зв'язку з цим деякі ліцеї перевели учнів на дистанційне навчання, а в Рівненській області 28 шкіл вже проводять навчання онлайн через перевищення епідемічного порогу.

У місті Чорноморськ Одеської області карантин в школах та дитячих садках триватиме до 14 лютого, відповідне рішення ухвалила місцева комісія з питань техногенно-екологічної безпеки.

У МОЗ зазначили, що ситуація в Україні залишається складною, але поріг епідемії наразі перевищено лише в кількох регіонах. У Чернівецькій області зафіксовано високий рівень захворюваності, в інших областях, зокрема в Івано-Франківській та Львівській.

Нагадаємо, у школі в Рівному виявили небезпечний вірус, 76 учням раптово стало зле, вони скаржились на нудоту, діарею та підвищену температуру.

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