Україну замете снігом: де і коли будуть кучугури 

Погода в Україні на початку нового робочого тижня формуватиметься під впливом антициклону. Опадів не прогнозують, а вітер буде східних напрямків, слабкий або помірний.

До України прийшло тривале похолодання зі снігопадами та морозами, яке затримається щонайменше до 15 лютого. На вихідних в Україні очікується значне зниження температури, однак найбільше мороз вдарить у західних областях. Вдень температура підійматиметься до нуля, проте вночі та вранці очікується суттєве похолодання.

У яких регіонах очікувати відчутний "мінус", де намете кучугури та якою буде погода у лютому загалом – в ексклюзиві ТСН.ua.

Погода в Україні на початку нового робочого тижня формуватиметься під впливом антициклону. Опадів не прогнозують, а вітер буде східних напрямків, слабкий або помірний. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

За прогнозами Діденко, у понеділок температура повітря вночі становитиме -5…-10 °C. Вдень найхолодніше буде на півночі та північному сході країни, де стовпчики термометрів покажуть -3…-7 °C. У центральних та східних областях температура коливатиметься в межах -1…-5 °C, а на півдні буде близько 0 °C. У західних регіонах прогнозується 0…+3 °C, а найтепліше традиційно буде на Закарпатті — до +5…+7 °C. У Києві 10-го лютого опадів не передбачається. Вночі -9-11 градусів, вдень -3-5 градусів.

У вівторок, 11 лютого, вночі очікується до -7 градусів на більшій території України, окрім Дніпропетровщини, де буде 3 градуси морозу. Вдень триматимуться невеликі морози від -1 до -3, лише на Закарпатті потепліє до +4 градусів.

Фото: pixabay.com

Загалом найближчими днями в Україні утримається стабільна морозна погода без значних змін. Сніг можливий лише після 16 лютого, а потепління поки не прогнозується.

"Надалі в Україні – синоптична нудьга і метеорологічна стабільність, сухо і "мінуси") Якийсь сніг з'явиться аж через тиждень, після 16-го лютого. Про потепління поки не йдеться, типовий помірний мороз чи морозець. У кого сонце (чи й без), виходьте пройтися, свіже повітря ніколи не завадить, але одягайтеся відповідно температурі повітря - все ж зима і на календарі, і надворі)".

Про те, що Україну вже найближчим часом почне засипати снігом повідомляється і на ресурсі Ventusky. На вихідних в Україні очікується сніг через антициклон, що насувається із заходу. Про потепління поки не йдеться — температура вночі 0°…-10°, вдень -3°…+2°. На дорогах — ожеледиця. Зокрема у Києві сніг очікується вже з 15 лютого.

Синоптики Укргідрометцентру також, у неділю, 16 лютого, у більшій частині країни прогнозують опади, зокрема у південних, західних областях, вдень також місцями у центральних регіонах дощ зі снігом, місцями лише дощ. Можливе налипання мокрого снігу та ожеледь. Температура повітря вночі становитиме -2...-7 °С, вдень -3...+2 °С. У південних регіонах та на Закарпатті вночі -2…+3 °С. А вдень синоптики прогнозує до +5 °С.

Готуємось до погодних змін

Про те, що в Україні впродовж тижня очікується стійка зимова погода, проте на вихідних українці мають бути готові до змін, повідомляв і метеоролог Ігорь Кібальчич. За його словами, під впливом стійкого та малорухомого антициклону, у найближчі кілька днів у нашій країні переважатиме прохолодна погода зі слабким вітром та високим атмосферним тиском. Опадів, як ось сніги чи дощі, не очікується. На дорогах подекуди ожеледиця. Температура вночі в середньому коливатиметься в межах -4...-10 градусів, а вдень – від -4 до +4.

"Тільки на вихідних за рахунок активізації південних циклонів над Балканами та Чорноморським регіоном, погодні умови почнуть поступово змінюватися", – уточнює Кібальчич.

Фото: pixabay.com

За словами метеоролога, у суботу та неділю атмосферний тиск суттєво знизиться. Також пройдуть опади – переважно у вигляді снігу, у південній частині місцями з дощем. За данними Кібальчича сніги будуть помірними, а часом навіть значні. Можливе налипання снігу. Температура повітря на вихідних вночі становитиме -2...-7, вдень -3...+2. У південних областях і Криму у суботу, та на Півдні і Закарпатті у неділю приблизно на 5 градусів тепліше.

Погане повітря

Примітно, що цього тижня в Україні значно погіршиться якість повітря. Хмара забрудненого повітря накриє Україну у четвер, 13 лютого. Про це свідчать прогнози порталу Ventusky.

У п'ятницю, 14 лютого, погана якість повітря буде в Житомирі — до 73 одиниць, що маркується як нездорове повітря. У Чернівцях також повітря буде забрудненим. За прогнозом, рівень забрудненості у п'ятницю сягне 64 одиниць. Крім того, повітря буде нездоровим на Полтавщині. Також рівень забрудненості повітря високий на сході України, де тривають активні бойові дії.

Погода на заході у лютому

Узагальнений прогноз погодних сайтів показує, що лютий буде не зимовим, а весняним на Закарпатті, теплим на заході і півдні України, і досить суворим на Сумщині, і в східних областях. Закарпатська область, яку з півночі і сходу захищають гори, не відчує холодного подиху арктичних мас повітря.

Весь місяць денна температура коливатиметься тут від +3 до +7 градусів тепла, вночі під час прояснень можливі морози до -2 градусів. Прогнозується багато сонячних днів, але під кінець лютого задощить. Утім, температура залишиться теплою, +6-8 градусів.

В інших західних областях – це Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька та Хмельницька – у першій декаді лютого буде зимно: вдень від -1 до +3 градусів, уночі від -1 до -4 градусів, кожні два-три дні очікується дощ з мокрим снігом. Надалі почне теплішати, але незначно, лише на 2-3 градуси. Завершиться зима на заході дощами з мокрим снігом.

Погода на півночі у лютому

У північних областях – це Волинська, Рівненська, Житомирська, Чернігівська, Київська та Сумська – лютий розпочнеться з невеликого "плюса", та вже з 2-3 числа температура змінилася на від’ємну: вдень 0-2 градуси морозу, вночі до -4.

Найтепліше буде на Волині, яку денні морози полишать після 10 лютого, найхолодніше – на Сумщині. В цій області морози затримаються до 18-20 лютого, вдень прогнозується від 0 до мінус 4 градусів, уночі до -8. В решті областей морозна погода вірогідна до 12-13 лютого. Вдень 0-2 градуси морозу, вночі при проясненнях до -5. Ближче до березня поступово потеплішає до +3-4 градусів, на Сумщині не вище +2. Друга половина місяця буде "мокрою" в усіх областях: майже щодня можливий дощ із снігом, але значних снігопадів інтернет-синоптики не очікують.

Погода у центральних регіонах у лютому

У центральних областях – це Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська та Дніпропетровська – погода протягом місяця прогнозується навіть холоднішою, ніж у північних. "Центром холоду" виявиться Полтавщина: весь місяць не вище +2 градуси вдень і -3 градуси вночі, а при проясненнях до -8 морозу.

В інших областях буде на 2-3 градуси тепліше. Також регіон очікують три хвилі опадів у вигляді дощу з мокрим снігом. Перша хвиля – на початку місяця, з 2 по 5 число, друга в середині, з 11 по 15-те, третя – наприкінці - з 20 по 23-тє. Сніг без дощу можливий лише на Кіровоградщині – 4-5 лютого і на Полтавщині – 11-12 лютого. Тобто зліпити сніговика і пограти у сніжки матимуть шанс лише жителі цих областей.

Погода на півдні у лютому

У трьох східних областях – це Харківська, Донецька і Луганська – весь лютий буде зимно, але сонячно, прогнозується багато погожих днів. Температура триматиметься від 0 до +2 градусів удень і від -4 до -8 градусів у ночі. Найхолоднішою виявиться середина місяця: з 8 по 14 число і вдень, і вночі очікуються морози від -1 до -3 градусів, а вночі на Донбасі і Луганщині до -10 градусів.

Опади в регіоні будуть незначні, це дощ і мокрий сніг. Дощитиме і сніжитиме у похмурі дні з плюсовими температурами вдень, тому стійкого снігового покриву не буде. Лише під ногами утвориться снігова "каша", а на дорогах – ожеледиця.

Фото: Associated Press

На півдні країни – це Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька області і Крим – лютий розпочнеться по-весняному: температура вдень підвищиться до +6-9 градусів. Та вже з 2-3 числа стане холодніше на 3-4 градуси, тобто морозів не буде, але тепла поменшає. Зате дощів і снігу побільшає, чотири-п’ять днів поспіль з неба то литиме, то сніжитиме, то і те, й інше разом. У середині лютого погода покращиться, опади припиняться, хмари розійдуться, вигляне сонце. Але не потеплішає: як було +3-4 градуси вдень і залишиться.

Вночі стане навіть холодніше, ніж було, бо "ковдра" з хмар уже не захищатиме землю. Нічні морози сягнуть 3-4 градусів, а в Запорізькій області навіть -6 градусів. Холоди підуть з півдня України лише під кінець лютого, температура поступово підвищиться до +4-5 градусів. Але разом з теплом повернуться і дощі з мокрим снігом, тобто сказати, що вже пахне весною, не вийде.

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