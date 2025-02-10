Украину заметет снегом: где и когда будут сугробы

Погода в Украине в начале новой рабочей недели будет формироваться под влиянием антициклона. Осадков не прогнозируют, а ветер будет восточным направлениям, слабый или умеренный.

В Украину пришло длительное похолодание со снегопадами и морозами, которое задержится по меньшей мере до 15 февраля. На выходных в Украине ожидается значительное снижение температуры, однако больше всего мороз ударит в западных областях. Днем температура будет подниматься до нуля, однако ночью и утром ожидается значительное похолодание.

В каких регионах ожидать ощутимый "минус", где наметет сугробы и какой будет погода в феврале в целом — в эксклюзиве ТСН.ua.

Погода в Украине в начале новой рабочей недели будет формироваться под влиянием антициклона. Осадков не прогнозируют, а ветер будет восточным направлениям, слабый или умеренный. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По прогнозам Диденко, в понедельник температура воздуха ночью составит -5...-10°C. Днем будет холоднее всего на севере и северо-востоке страны, где столбики термометров покажут -3…-7 °C. В центральных и восточных областях температура будет колебаться в пределах -1…-5 °C, а на юге будет около 0 °C. В западных регионах прогнозируется 0…+3 °C, а теплее всего традиционно будет на Закарпатье — до +5…+7 °C. В Киеве 10 февраля осадков не предполагается. Ночью -9-11, днем -3-5 градусов.

Во вторник, 11 февраля, ночью ожидается до -7 градусов на большей территории Украины, кроме Днепропетровщины, где будет 3 градуса мороза. Днем будут держать небольшие морозы от -1 до -3, только в Закарпатье потеплеет до +4 градусов.

Фото: pixabay.com

В ближайшие дни в Украине сохранится стабильная морозная погода без значительных изменений. Снег возможен только после 16 февраля, а потепление пока не прогнозируется.

"В дальнейшем в Украине – синоптическая скука и метеорологическая стабильность, сухо и "минусы") Какой-то снег появится через неделю, после 16-го февраля.О потеплении пока речь не идет, типичный умеренный мороз или морозец. У кого солнце (или и без), выходите пройтись, свежий воздух никогда не помешает, но одевайтесь соответственно температуре воздуха – все же зима и на календаре, и на улице)".

О том, что Украину уже в ближайшее время начнет засыпать снегом, сообщается и на ресурсе Ventusky. На выходных в Украине ожидается снег из-за надвигающегося с запада антициклона. О потеплении пока речь не идет - температура ночью 0-10°, днем ​​-3-2°. На дорогах - гололедица. В частности, в Киеве снег ожидается уже с 15 февраля.

Синоптики Укргидрометцентра также в воскресенье, 16 февраля, в большей части страны прогнозируют осадки, в частности в южных, западных областях, днем ​​также местами в центральных регионах дождь со снегом, местами только дождь. Возможны налипание мокрого снега и гололедица. Температура воздуха ночью будет составлять -2...-7°С, днем ​​-3...+2°С. В южных регионах и Закарпатье ночью -2…+3 °С. Днем же синоптики прогнозирует до +5 °С.

Готовимся к погодным изменениям

О том, что в Украине в течение недели ожидается устойчивая зимняя погода, однако в выходные украинцы должны быть готовы к переменам, сообщал и метеоролог Игорь Кибальчич. По его словам, под влиянием устойчивого и малоподвижного антициклона в ближайшие несколько дней в нашей стране будет преобладать прохладная погода со слабым ветром и высоким атмосферным давлением. Осадков, как снега или дождя, не ожидается. На дорогах кое-где гололедица. Температура ночью в среднем будет колебаться в пределах -4...-10 градусов, а днем от -4 до +4.

"Только на выходных за счет активизации южных циклонов над Балканами и Черноморским регионом погодные условия начнут постепенно меняться", — уточняет Кибальчич.

Фото: pixabay.com

По словам метеоролога, в субботу и воскресенье атмосферное давление существенно снизится. Также пройдут осадки, преимущественно в виде снега, в южной части местами с дождем. По данным Кибальчича, снега будут умеренными, а порой даже значительные. Возможна налипание снега. Температура воздуха в выходные ночью составит -2...-7, днем -3...+2. В южных областях и Крыму в субботу и на Юге и Закарпатье в воскресенье примерно на 5 градусов теплее.

Плохой воздух

Примечательно, что на этой неделе в Украине значительно ухудшится качество воздуха. Облако загрязненного воздуха накроет Украину в четверг, 13 февраля. Об этом свидетельствуют прогнозы портала Ventusky.

В пятницу, 14 февраля, плохое качество воздуха будет в Житомире — до 73 единиц, что маркируется как нездоровый воздух. В Черновцах также воздух будет загрязнен. По прогнозу, уровень загрязненности в пятницу достигнет 64 единиц. Кроме того, воздух будет нездоров на Полтавщине. Также уровень загрязненности воздуха высок на востоке Украины, где продолжаются активные боевые действия.

Погода на западе в феврале

Обобщенный прогноз погодных сайтов показывает, что февраль будет не зимним, а весенним в Закарпатье, теплым на западе и юге Украины, и достаточно суровым в Сумской и восточных областях. Закарпатская область, которую с севера и востока защищают горы, не почувствует холодного дыхания арктических масс воздуха.

Весь месяц дневная температура будет колебаться от +3 до +7 градусов тепла, ночью во время прояснений возможны морозы до -2 градусов. Прогнозируется много солнечных дней, но к концу февраля дождется. Тем не менее, температура останется теплой, +6-8 градусов.

В других западных областях – Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Черновицкая и Хмельницкая – в первой декаде февраля будет зимно: днем ​​от -1 до +3 градусов, ночью от -1 до -4 градусов, каждые два-три дня ожидается дождь с мокрым снегом. В дальнейшем начнет теплеть, но незначительно, всего на 2-3 градуса. Завершится зима на закате дождями с мокрым снегом.

Погода на севере в феврале

В северных областях - Волынская, Ровенская, Житомирская, Черниговская, Киевская и Сумская - февраль начнется с небольшого "плюса", и уже со 2-3 числа температура изменилась на отрицательную: днем ​​0-2 градуса мороза, ночью до -4.

Теплее всего будет на Волыни, которую дневные морозы оставят после 10 февраля, самое холодное – на Сумщине. В этой области морозы задержатся до 18-20 февраля, днем ​​прогнозируется от 0 до -4 градусов, ночью до -8. В остальных областях морозная погода возможна до 12-13 февраля. Днем 0-2 градуса мороза, ночью при прояснениях до -5. Ближе к марту постепенно потеплеет до +3-4 градусов, в Сумской области не выше +2. Вторая половина месяца будет мокрой во всех областях: почти каждый день возможен дождь со снегом, но значительных снегопадов интернет-синоптики не ожидают.

Погода в центральных регионах в феврале

В центральных областях – Винницкая, Черкасская, Кировоградская, Полтавская и Днепропетровская – погода в течение месяца прогнозируется даже холоднее, чем в северных. "Центром холода" окажется Полтавщина: весь месяц не выше +2 градусов днем ​​и -3 градуса ночью, а при прояснениях до -8 мороза.

В других областях будет на 2-3 градуса теплее. Также регион ожидают три волны осадков в виде дождя с мокрым снегом. Первая волна – в начале месяца, со 2 по 5 число, вторая в середине, с 11 по 15-е, третья – в конце - с 20 по 23-е. Снег без дождя возможен только в Кировоградской области - 4-5 февраля и в Полтавской области - 11-12 февраля. То есть слепить снеговика и поиграть в снежки будут шанс только жители этих областей.

Погода на юге в феврале

В трех восточных областях – Харьковская, Донецкая и Луганская – весь февраль будет зимно, но солнечно, прогнозируется много погожих дней. Температура будет держаться от 0 до +2 градусов днем ​​и от -4 до -8 градусов ночью. Самой холодной окажется середина месяца: с 8 по 14 число и днем ​​и ночью ожидаются морозы от -1 до -3 градусов, а ночью на Донбассе и Луганщине до -10 градусов.

Осадки в регионе будут незначительными, это дождь и мокрый снег. Будет дождь и будет снег в пасмурные дни с плюсовыми температурами днем, поэтому устойчивого снежного покрова не будет. Лишь под ногами образуется снежная "каша", а на дорогах - гололедица.

Фото: Associated Press

На юге страны – Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская области и Крым – февраль начнется по-весеннему: температура днем ​​повысится до +6-9 градусов. Но уже со 2-3 числа станет холоднее на 3-4 градуса, то есть морозов не будет, но тепла станет меньше. Зато дождей и снега станет больше, четыре-пять дней подряд с неба то будет лить, то будет снежить, то и то, и другое вместе. В середине февраля погода улучшится, осадки прекратятся, облака разойдутся, выглянет солнце. Но не потеплеет: как было 3-4 градуса днем ​​и останется.

Ночью станет даже холоднее, чем было, потому что "одеяло" из облаков уже не будет защищать землю. Ночные морозы достигнут 3-4 градусов, а в Запорожской области даже -6 градусов. Холода уйдут с юга Украины только к концу февраля, температура постепенно повысится до +4-5 градусов. Но вместе с теплом вернутся и дожди с мокрым снегом, то есть сказать, что уже пахнет весной, не получится.

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