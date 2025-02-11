Как долго продержится мороз и будет ли снег: новый прогноз погоды

Какие сюрпризы подготовила нам погода во вторник 11 февраля и чего ждать от второй декады последнего месяца зимы – в эксклюзиве TSN.UA.

Бесснежно и морозно. Синоптики сообщают, что в ближайшие дни в Украине будут держаться ночные морозы, однако днем незначительно потеплеет. Какие сюрпризы подготовила нам погода во вторник, и чего ждать от второй декады последнего месяца зимы – в эксклюзиве TSN.UA.

Без снега, но с морозом

Новая рабочая неделя в Украине началась без снега, однако мороз будет напоминать о зиме. Игорь Кибальчич, кандидат географических наук, метеоролог сообщает, что под влиянием устойчивого и малоподвижного антициклона в ближайшие несколько дней в нашей стране будет преобладать сухая и прохладная погода со слабым ветром и высоким атмосферным давлением. Только на выходных за счет активизации южных циклонов над Балканами и Черноморским регионом погодные условия начнут постепенно меняться – атмосферное давление существенно снизится, а также пройдут осадки преимущественно в виде снега, в южной части местами с дождем. Во вторник, 11 февраля, на большей части территории Украины будет держаться погода без осадков, лишь в Крыму местами пройдет небольшой снег и мокрый снег. На дорогах кое-где гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, в Закарпатье переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит -5…-10 °С, на побережье морей и Закарпатье 0…-5 °С; днем -3...+2°С.

В свою очередь народная синоптик Наталья Диденко также прогнозирует значительное снижение температуры и призывает одеваться теплее, чтобы не схватить переохлаждение.

"Если к нам пришло похолодание до ночных -4-12 градусов, а днем где-то -1-5 градусов, это не значит, что не надо беречься. И когда-то, и сейчас люди могут пострадать от мороза, даже если он не какой-то рекордный. 11-го февраля в Украине ночью ожидается -6-12 градусов, днем -2-6 градусов, однако на юге и западе в течение дня потеплеет до 3 мороза-3 тепла, на Закарпатье +4 +7 градусов. Осадков в Украине не будет везде - антициклон. В Киеве во вторник также предполагается сухая морозная погода с температурой воздуха ночью -7-9 градусов, днем -2-4 градуса. В ближайшие дни морозы еще продлятся, с небольшими колебаниями. Снег вероятен в конце недели. Будьте теплыми к себе и друг к другу", – отметила Диденко.

Погода в Киевской области и в столице

11 февраля в Киеве и области ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Ветер – преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с. В Киевской области: ночью 7-12° мороза, днем 1-6° мороза.

В Киеве: ночью до 6° мороза, днем 2-4° ниже нуля.

Примечательно, что по данным Центральной геофизической обсерватории им.Бориса Срезневского, в Киеве за все время метеорологических наблюдений 11 февраля наивысшая температура была зафиксирована на отметке почти 9 тепла в 1958 и 1997 годах, самая низкая – на отметке -25 в 19

Плохой воздух

Примечательно, что на этой неделе в Украине значительно ухудшится качество воздуха. Облако загрязненного воздуха накроет Украину в четверг, 13 февраля. Об этом свидетельствуют прогнозы портала Ventusky. В пятницу, 14 февраля, плохое качество воздуха будет в Житомире — до 73 единиц, что маркируется как нездоровый воздух. В Черновцах также воздух будет загрязнен. По прогнозу уровень загрязненности в пятницу достигнет 64 единиц. Кроме того, воздух будет нездоров на Полтавщине. Также уровень загрязненности воздуха высок на востоке Украины, где продолжаются активные боевые действия.

Украину накроет снегом

Отметим, что всю текущую неделю в Украине сохранится холодная погода с морозами до -10°. Кое-где днем ожидается небольшой "плюс", но в большинстве областей все же и днем будет небольшой мороз.

В ближайшие дни будет сухо, а перед выходными погода изменится: по всей стране пройдут снег и мокрый снег. Об этом говорила и синоптик Наталья Диденко. Она уточнила, что в ближайшие дни в Украине удержится стабильная морозная погода без значительных изменений. Снег возможен только после 16 февраля, а потепление пока не прогнозируется.

"В дальнейшем в Украине – синоптическая скука и метеорологическая стабильность, сухо и "минусы". Какой-то снег появится аж через неделю, после 16-го февраля. О потеплении пока не идет, типичный умеренный мороз или морозец. У кого солнце (или и без), выходите на воздух, и на улице", – отметила Диденко.

О том, что Украину уже в ближайшее время начнет засыпать снегом, сообщается и на ресурсе Ventusky. На выходных в Украине ожидается снег из-за надвигающегося с запада антициклона. О потеплении пока речь не идет — температура ночью 0-10°, днем -3-2°. На дорогах — гололедица. В частности, в Киеве снег ожидается уже с 15 февраля.

Синоптики Укргидрометцентра также сообщают, что в воскресенье, 16 февраля, в большей части страны прогнозируются осадки, в частности, в южных, западных областях, днем также местами в центральных регионах дождь со снегом, местами только дождь. Возможны налипание мокрого снега и гололедица. Температура воздуха ночью будет составлять -2...-7 °С, днем -3...+2 °С. В южных регионах и Закарпатье ночью -2…+3 °С. Днем же синоптики прогнозирует до +5 °С.

Прогноз от сурка Тимки

Однако, несмотря на то, что за окном февраль, самый известный синоптик Украины уже сделал прогноз на весну. Степной сурок Тимка III, живущий на исследовательской станции Харьковского национального университета им. Каразина в Нестеровке, уверяет, что весна никуда не уходила, но еще возможны морозы.

Сурок Тимка III / Коллаж ТСН.ua

Впервые за 21 год на биостанции Харьковского университета День сурка состоялся без посетителей и прессы. Из-за теплой погоды в этом году Тимка и его родственники вообще не впадали в зимнюю спячку и, по словам ученых, гости могли причинить животным дополнительный стресс. Состояние сурка обусловлено теплой погодой и колебаниями земли, возникающими от взрывов в нескольких десятках километров. В свою очередь студенты университета решили поблагодарить животное и передали Тимке ІІІ подарок – корзину с фруктами.

День всех влюбленных

К слову, на этой неделе, 14 февраля, в мире отмечают День святого Валентина — один из самых популярных праздников, объединяющий ежегодно влюбленных по всему миру. Хотя сегодня этот день ассоциируется с романтическими признаниями, цветами и шоколадом, его история имеет глубокие корни, уходящие в античные времена. Хотя первоначальный смысл этого праздника был религиозным, впоследствии он приобрел романтический смысл и стал символом любви. Постепенно традиция распространилась по Европе, а затем и по всему миру, трансформируясь в современный праздник влюбленных.

День святого Валентина / Фото: РБК-Украина

Доподлинно неизвестно, кем был святой Валентин, ведь историки вспоминают нескольких мучеников с этим именем. Одна из самых популярных легенд рассказывает о римском священнике Валентине, который тайно венчал влюбленных, нарушая приказ императора Клавдия II, запрещавшего брак солдатам. За это Валентина заключили в тюрьму и казнили 14 февраля. Другая история связана с его заключением, во время которого он вылечил слепую дочь тюремного смотрителя Юлию. Перед казнью он написал ей письмо, подписав: "Твой Валентин". Это послание могло стать первой "валентинкой", а сам святой – покровителем влюбленных. Сегодня День святого Валентина отмечается во многих странах мира. В этот день влюбленные обмениваются валентинками, цветами, подарками и шоколадом.

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