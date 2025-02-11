Як довго протримається мороз і чи буде сніг: новий прогноз погоди

Які сюрпризи підготувала нам погода у вівторок 11 лютого, та чого очікувати від другої декади останнього місяця зими – в ексклюзиві TSN.UA.

Безсніжно та морозно. Синоптики повідомляють, що найближчими днями в Україні триматимуться нічні морози, однак вдень незначно потеплішає. Які сюрпризи підготувала нам погода у вівторок 11 лютого, та чого очікувати від другої декади останнього місяця зими – в ексклюзиві TSN.UA.

Без снігу, але з морозом

Новий робочий тиждень в Україні розпочався без снігу, проте мороз нагадуватиме про зиму. Ігор Кібальчич, кандидат географічних наук, метеоролог повідомляє, що під впливом стійкого та малорухомого антициклону, у найближчі кілька днів у нашій країні переважатиме суха та прохолодна погода зі слабким вітром та високим атмосферним тиском. Тільки на вихідних за рахунок активізації південних циклонів над Балканами та Чорноморським регіоном, погодні умови почнуть поступово змінюватися – атмосферний тиск суттєво знизиться, а також пройдуть опади переважно у вигляді снігу, у південній частині місцями з дощем. У вівторок, 11 лютого, на більшій частині території України утримається погода без опадів, лише у Криму місцями пройде невеликий сніг та мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-східний, 5 - 10 м/с, на Закарпатті змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме -5…-10 °С, на узбережжі морів та на Закарпатті 0…-5 °С; вдень -3...+2 °С.

У свою чергу народна синоптикиня Наталка Діденко, також прогнозує значне зниження температури та закликає вдягатися тепліше, щоб не схопити переохолодження.

"Якщо до нас прийшло похолодання до нічних -4-12 градусів, а вдень десь -1-5 градусів, це не означає, що не треба берегтися. І колись, і зараз люди можуть постраждати від морозу, навіть, якщо він не аж якийсь рекордний. 11-го лютого в Україні вночі очікується -6-12 градусів, вдень -2-6 градусів, проте на півдні та заході впродовж дня потепліє до 3 морозу-3 тепла, на Закарпатті +4+7 градусів. Опадів в Україні не буде скрізь - антициклон. У Києві у вівторок також передбачається суха морозна погода з температурою повітря вночі -7-9 градусів, вдень -2-4 градуси. Найближчими днями морози ще потривають, з невеликими коливаннями. Сніг ймовірний у кінці тижня. Будьте теплими до себе й один до одного", – зазначила Діденко.

Погода на Київщині та у столиці

11 лютого, у Києві та області очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів. Вітер – переважно північно-східний, 3-8 м/с. У Київській області: вночі 7-12° морозу, вдень 1-6° морозу.

У Києві: вночі до 6° морозу, вдень 2-4° нижче нуля.

Примітно, що за даними Центральної геофізичної обсерваторії ім.Бориса Срезневського, в Києві за весь час метеорологічних спостережень 11 лютого найвища температура була зафіксована на позначці майже 9 тепла в 1958 та 1997 роках, найнижча – на позначці -25° в 1909 році.

Погане повітря

Примітно, що цього тижня в Україні значно погіршиться якість повітря. Хмара забрудненого повітря накриє Україну у четвер, 13 лютого. Про це свідчать прогнози порталу Ventusky. У п'ятницю, 14 лютого, погана якість повітря буде в Житомирі — до 73 одиниць, що маркується як нездорове повітря. У Чернівцях також повітря буде забрудненим. За прогнозом, рівень забрудненості у п'ятницю сягне 64 одиниць. Крім того, повітря буде нездоровим на Полтавщині. Також рівень забрудненості повітря високий на сході України, де тривають активні бойові дії.

Україну накриє снігом

Зацважимо, що весь поточний тиждень в Україні збережеться холодна погода з морозами до -10°. Подекуди вдень очікується невеликий "плюс", але в більшості областей все ж і вдень буде невеликий мороз.

Найближчими днями буде сухо, а перед вихідними погода зміниться: по всій країні пройдуть сніг і мокрий сніг. Про це говорила і синоптикиня Наталка Діденко. Вона уточнила, що загалом найближчими днями в Україні утримається стабільна морозна погода без значних змін. Сніг можливий лише після 16 лютого, а потепління поки не прогнозується.

"Надалі в Україні – синоптична нудьга і метеорологічна стабільність, сухо і "мінуси". Якийсь сніг з'явиться аж за тиждень, після 16-го лютого. Про потепління поки не йдеться, типовий помірний мороз чи морозець. У кого сонце (чи й без), виходьте пройтися, свіже повітря ніколи не завадить, але одягайтеся відповідно температурі повітря – все ж зима і на календарі, і надворі", – зазначила Діденко.

Про те, що Україну вже найближчим часом почне засипати снігом повідомляється і на ресурсі Ventusky. Вихідними в Україні очікується сніг через антициклон, що насувається із заходу. Про потепління поки не йдеться — температура вночі 0°…-10°, вдень -3°…+2°. На дорогах — ожеледиця. Зокрема у Києві сніг очікується вже з 15 лютого.

Синоптики Укргідрометцентру також повідомляють, що у неділю, 16 лютого, у більшій частині країни прогнозуються опади, зокрема у південних, західних областях, вдень також місцями у центральних регіонах дощ зі снігом, місцями лише дощ. Можливе налипання мокрого снігу та ожеледь. Температура повітря вночі становитиме -2...-7 °С, вдень -3...+2 °С. У південних регіонах та на Закарпатті вночі -2…+3 °С. А вдень синоптики прогнозує до +5 °С.

Прогноз від бабака Тимка

Однак, попри те, що за вікном лютий, найвідоміший синоптик України вже зробив прогноз на весну. Степовий бабак Тимко III, який живе на дослідницькій станції Харківського національного університету ім. Каразіна в Нестерівці, запевняє, що весна нікуди не йшла, але ще можливі морози.

Бабак Тимко III / Колаж ТСН.ua

Вперше за 21 рік на біостанції Харківського університету День бабака відбувся без відвідувачів і преси. Через теплу погоду цьогоріч Тимко і його родичі взагалі не впадали у зимову сплячку і, за словами науковців, гості могли завдати тваринам додаткового стресу. Стан бабака зумовлений теплою погодою та коливаннями землі, що виникають від вибухів за кількадесят кілометрів. В свою чергу студенти університету вирішили подякувати тварині і передали Тимкові ІІІ подарунок – кошик із фруктами.

День усіх закоханих

До слова, цього тижня, 14 лютого, у світі відзначають День святого Валентина – одне з найпопулярніших свят, яке щороку об’єднує закоханих по всьому світу. Хоча сьогодні цей день асоціюється з романтичними зізнаннями, квітами та шоколадом, його історія має глибоке коріння, що сягає античних часів. Хоча первинний сенс цього свята був релігійним, згодом воно набуло романтичного змісту та стало символом кохання. Поступово традиція поширилася Європою, а потім і по всьому світу, трансформуючись у сучасне свято закоханих.

День святого Валентина / Фото: РБК-Україна

Достеменно невідомо, ким саме був святий Валентин, адже історики згадують кількох мучеників із цим ім’ям. Одна з найпопулярніших легенд розповідає про римського священника Валентина, який таємно вінчав закоханих, порушуючи наказ імператора Клавдія II, який забороняв шлюб солдатам. За це Валентина ув’язнили та стратили 14 лютого. Інша історія пов’язана з його ув’язненням, під час якого він вилікував сліпу дочку тюремного наглядача Юлію. Перед стратою він написав їй листа, підписавши: "Твій Валентин". Це послання могло стати першою "валентинкою", а сам святий – покровителем закоханих. Сьогодні День святого Валентина святкують у багатьох країнах світу. Цього дня закохані обмінюються валентинками, квітами, подарунками та шоколадом.

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