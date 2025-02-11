Стало відомо, коли Трамп поговорить із Зеленським

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що цього тижня поговорить з українським колегою Володимиром Зеленським.

Заява очільника Білого дому пролунала напередодні Мюнхенської конференції з безпеки, повідомляє RFE/RL.

Окрім того, американський спецпредставник з питань України та Росії Кіт Келлог незабаром прибуде до України. Також політик зустрінеться із Зеленським на Мюнхенській конференції з безпеки. Адже розпочався тиждень дипломатії високого рівня, пов’язаної з російсько-українською війною.

Наразі точно не відомо, коли Келлог відвідає Україну. Втім, за інформацією CNN, візит відбудеться наступного тижня, а AFP з посиланням на джерело в Офісі президента України повідомило, що візит відбудеться 20 лютого.

Зауважимо, що Зеленський під час пресконференції з президенткою Європейського інвестиційного банку Надією Кальвіньо повідомив, що цього тижня відбудуться візити представників команди американського президента. Втім, він не уточнив, хто саме з представників команди Трампа приїде до України.

Володимир Зеленський наголосив на важливості зосередитись на практичній роботі команди України і команди США, а також на "спільному баченні головних речей".

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що закінчення війни в Україні будуть обговорювати в Мюнхені. Очільник Держдепу наголосив, що закінчення війни - “в інтересах усіх”.

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