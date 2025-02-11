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Стало відомо, коли Трамп поговорить із Зеленським

Стало відомо, коли Трамп поговорить із Зеленським

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп.

Також спецпредставник Келлог відвідає Україну.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що цього тижня поговорить з українським колегою Володимиром Зеленським.

Заява очільника Білого дому пролунала напередодні Мюнхенської конференції з безпеки, повідомляє RFE/RL.

Окрім того, американський спецпредставник з питань України та Росії Кіт Келлог незабаром прибуде до України. Також політик зустрінеться із Зеленським на Мюнхенській конференції з безпеки. Адже розпочався тиждень дипломатії високого рівня, пов’язаної з російсько-українською війною.

Наразі точно не відомо, коли Келлог відвідає Україну. Втім, за інформацією CNN, візит відбудеться наступного тижня, а AFP з посиланням на джерело в Офісі президента України повідомило, що візит відбудеться 20 лютого.

Зауважимо, що Зеленський під час пресконференції з президенткою Європейського інвестиційного банку Надією Кальвіньо повідомив, що цього тижня відбудуться візити представників команди американського президента. Втім, він не уточнив, хто саме з представників команди Трампа приїде до України. 

Володимир Зеленський наголосив на важливості зосередитись на практичній роботі команди України і команди США, а також на "спільному баченні головних речей".

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що закінчення війни в Україні будуть обговорювати в Мюнхені. Очільник Держдепу наголосив, що закінчення війни - “в інтересах усіх”.

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