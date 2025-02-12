"Росіян треба поставити на місце": Зеленський про безпеку Європи

Якщо нашій державі вдасться збільшити свою армію, на це будуть фінанси та зброя, ми зможемо жити й без іноземних військових.

Те, що європейський контингент може бути в Україні чи у морі, це захист Європи. Як наголосив український глава Володимир Зеленський, після нас Путін піде далі.

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю The Guardian.

"Може, Європі військових, присутність, безпеку Європи не треба обговорювати з Путіним? Може, це справа Європи? Як і захист Сполучених Штатів – це справа Сполучених Штатів", – наголосив він

Путін ніколи ні про що не запитував – він просто вторгся на українську територію. Зеленський риторично зауважує: то чому люди, на чиєму континенті сьогодні війна, повинні запитувати його? Мовляв, не слід питати диктатора, чи подобаються йому, до прикладу, присутність кораблів європейців.

"Може, нам потрібно ці інфантильні розмови просто припинити? У нас гарантії безпеки наші. Європі потрібно захищатися, тому що це Європа. А "русскіє" – це "русскіє". Їх треба поставити на місце.

Раніше Зеленський сказав, що співвідношення російської армії до європейського бойового компонента складає один до трьох. Український лідер Володимир Зеленський наголосив: без України Європа буде окупована РФ.

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