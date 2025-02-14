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Синоптики попередили про небезпечні погодні умови

Синоптики попередили про небезпечні погодні умови

Погода. / Фото: Associated Press

У низці областей - туман.

У п'ятницю, 14 лютого, в Україні, у західних областях, на дорогах очікується ожеледиця. Оголошено І рiвень небезпеки, жовтий

Про це повідомили синоптики "Укргідрометцентру".

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища на території західних регіонів: у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Івано-Франківській та Закарпатській областях.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на дорогах", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Україну накриє нова хвиля похолодання. Морози триматимуться, але, можливо, після 20 лютого відбудеться певна зміна синоптичних процесів.

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