Синоптики попередили про небезпечні погодні умови

У п'ятницю, 14 лютого, в Україні, у західних областях, на дорогах очікується ожеледиця. Оголошено І рiвень небезпеки, жовтий

Про це повідомили синоптики "Укргідрометцентру".

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища на території західних регіонів: у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Івано-Франківській та Закарпатській областях.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на дорогах", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Україну накриє нова хвиля похолодання. Морози триматимуться, але, можливо, після 20 лютого відбудеться певна зміна синоптичних процесів.

Читайте також:

Морози нікуди не підуть - холод шириться по всій країні!