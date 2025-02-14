Синоптики попередили про небезпечні погодні умови

У низці областей - туман.
У п'ятницю, 14 лютого, в Україні, у західних областях, на дорогах очікується ожеледиця. Оголошено І рiвень небезпеки, жовтий
Про це повідомили синоптики "Укргідрометцентру".
Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища на території західних регіонів: у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Івано-Франківській та Закарпатській областях.
"Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на дорогах", – йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, Україну накриє нова хвиля похолодання. Морози триматимуться, але, можливо, після 20 лютого відбудеться певна зміна синоптичних процесів.
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