Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів

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Станом на ранок 11 лютого ЗСУ знищили 855 480 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1200 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу ‒ близько 855 480 (+1200) осіб,
- танків ‒ 10057 (+17) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20910 (+16) од,
- артилерійських систем – 23115 (+81) од,
- РСЗВ – 1282 (+4) од,
- засоби ППО ‒ 1066 (+3) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 25224 (+152),
- крилаті ракети ‒ 3063 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 37252 (+156) од,
- спеціальна техніка ‒ 3745 (+1).