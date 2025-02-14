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Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів

Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів

Станом на 14 лютого 2025-го знищено понад 855 тис. окупантів. / Фото: Associated Press

доповнюється

Станом на ранок 11 лютого ЗСУ знищили 855 480 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1200 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу ‒ близько 855 480 (+1200) осіб,
  • танків ‒ 10057 (+17) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 20910 (+16) од,
  • артилерійських систем – 23115 (+81) од,
  • РСЗВ – 1282 (+4) од,
  • засоби ППО ‒ 1066 (+3) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 25224 (+152),
  • крилаті ракети ‒ 3063 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 37252 (+156) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3745 (+1).

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