Україну не покидає сильна магнітна буря: який вплив на самопочуття

Метеозалежні люди можуть відчувати погіршення самопочуття.

В Україні 14 лютого знову очікується підвищена геомагнітна активність. Індекс Kp досягнув рівня 5. Це відповідає сильній магнітній бурі (червоний рівень).

Про це свідчать дані з ресурсу meteoagent, який моніторить коливання магнітного поля Землі.

Зауважимо, що вже п'ять днів - від 9 лютого - фіксують потужну магнітну бурю. Йдеться про рівень сонячної активності з К-індексом 5 - червоний.

Магнітна буря 13 лютого. Фото: Мeteoagent.

Зауважимо, метеозалежні люди можуть відчувати погіршення самопочуття. Нездужати можуть вагітні, літніх люди та та, хто має хронічні захворювання. Часто під час магнітних бур виникає головний біль, запаморочення, нудоту, біль у суглобах, втому та безсоння.

Читайте також: