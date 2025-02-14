День ангела 14 лютого: кого та як вітати з іменинами

14 лютого 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 14 лютого

14 лютого 2025 року привітайте з іменинами Кирила, Георгія, Костянтина, Михайла.

Кирило — давньогрецьке походження, означає "владика". В дитинстві самовпевнений, не любить критику в свою адресу. В дорослому віці стає егоїстичним, дружить лише з корисними для себе людьми.

Георгій — давньогрецьке ім'я, перекладається як "землероб". В дитинстві порядний і чесний. В дорослому віці стає щедрий, великодушний, вміє підтримати друзів.

Костянтин — латинське коріння, тлумачиться як "стійкий". В дитинстві надійний, добрий друг. В дорослому віці стає витривалим, відповідальним, любить дисципліну.

Михайло — давньоєврейське походження, означає "хто як Бог". В дитинстві допитливий, вихований. В дорослому віці стає легким у спілкуванні, любить подорожі і спорт.

День ангела 14 лютого — душевні привітання в прозі

День ангела 14 лютого — душевні привітання в прозі / Фото: pixabay.com

Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди веде тебе світлими шляхами, захищає від негараздів і допомагає здійснити всі мрії. Бажаю тобі здоров’я, гармонії, добробуту та щастя на кожному кроці!

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Щиро вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, оберігає від бід, підтримує у важкі моменти та допомагає знаходити правильний шлях. Бажаю радості, тепла, щирих друзів і здійснення всіх задумів!

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Нехай твоє серце завжди буде наповнене світлом і любов’ю, а небесний охоронець допомагає у всіх починаннях. Нехай у твоєму житті буде багато щасливих моментів, щирих людей і приємних сюрпризів!

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Бажаю, щоб твій небесний заступник завжди був поруч, оберігаючи від негараздів і ведучи до щастя. Нехай у твоєму житті буде багато радості, теплих зустрічей, вірних друзів та яскравих моментів!

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У твій День ангела бажаю тобі миру, гармонії, радості та невичерпної енергії! Нехай твій небесний покровитель завжди буде поруч, допомагаючи у здійсненні всіх задумів і мрій. Нехай у твоєму житті панує добро, щастя та любов!

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