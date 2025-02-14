Синоптики предупредили об опасных погодных условиях

В ряде областей – туман.
В пятницу, 14 февраля, в Украине, в западных областях, на дорогах ожидается гололедица. Объявлен I уровень опасности, желтый
Об этом сообщили синоптики "Укргидрометцентра".
Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях на территории западных регионов: в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областях.
"Погодные условия могут привести к усложнению движения транспорта на дорогах", – говорится в сообщении.
Как сообщалось, Украину накроет новая волна похолодания. Морозы будут держаться, но, возможно, после 20 февраля произойдет некоторое изменение синоптических процессов.
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