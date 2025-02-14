Как образуются молекулы во Вселенной: ученые открыли неожиданный процесс

H₃⁺ представляет собой ионизированную молекулу водорода, которая образуется в космосе и способствует возникновению сложных органических соединений.

Студенты Мичиганского университета совершили важное открытие, касающееся молекулы H₃⁺ – ионизированной формы водорода, играющей ключевую роль в формировании звезд и химических процессах в межзвездном пространстве. Эта молекула также присутствует в атмосферах газовых гигантов, таких как Юпитер и Сатурн.

Исследование было опубликовано в журнале Nature Communications.

H₃⁺ представляет собой ионизированную молекулу водорода, которая образуется в космосе и способствует возникновению сложных органических соединений. До сих пор было известно только об одном основном механизме ее формирования – реакции молекулы водорода (H₂) с ее ионизированным аналогом (H₂⁺). Однако юные исследователи предположили, что могут существовать и другие источники H₃⁺, влияющие на его распространение во Вселенной.

Новый механизм образования H₃⁺

Чтобы лучше понять механизмы формирования H₃⁺, команда ученых использовала ультрабыструю лазерную спектроскопию и передовые методы химического анализа. Это позволило не только воспроизвести процессы в реальном времени, но и создать компьютерные модели, которые демонстрируют, как именно существует H₃⁺.

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В частности, исследователи обнаружили новый механизм образования этой молекулы, получивший название "брожения" (wandering). После двухфотонной ионизации молекулы не остаются стабильными, как предполагалось ранее. Вместо этого нейтральный водород (H₂) временно отделяется и “дрейфует” в среде, пока не захватит дополнительный протон, образуя H₃⁺.

Последующие исследования

Команда также определила факторы, влияющие на формирование H₃⁺ в процессе двухфотонной ионизации. Полученные данные помогут в дальнейших исследованиях межзвездного пространства. В частности, ученые планируют исследовать возможные источники H₃⁺ в молекулярных облаках, где подобные процессы могут происходить естественным путем.

Это открытие позволяет глубже понять химические процессы, способствующие зарождению звезд и формированию сложных органических молекул во Вселенной.