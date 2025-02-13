Курс валют на 14 февраля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Гривна ослабла по отношению к евро и злотому.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 14 февраля. Стоимость доллара не изменилась . Евро прибавил еще 10 коп. Злотый увеличился на 2 коп.
Об этом сообщили на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,79 (0 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 43,43 (+10 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,41 (+2 коп.)
Как сообщалось, в НБУ объяснили, что происходит с ценами и к чему готовиться. Темпы инфляции в Украине, которые в январе достигли 12,9% в годовом измерении, оказались выше прогнозируемых.