В НБУ объяснили, что происходит с ценами и к чему готовиться

Темпы инфляции в Украине, которые в январе достигли 12,9% в годовом измерении, оказались выше прогнозируемого Национальным банком Украины.

Об этом идет речь на сайте регулятора.

По данным ведомства, фактическая инфляция превысила прогноз НБУ по трем основным причинам:

существеннее, чем ожидалось, рост административно регулируемых цен на товары и услуги

скорее рост стоимости рыночных услуг

базовая инфляция ускорилась до 11,7%

Основными факторами роста цен в январе были сырые продукты питания, они подорожали на 11,8%.

"В январе рост цен на сырые продукты в годовом измерении замедлялся второй месяц подряд. Рекордно теплая январская погода способствовала увеличению предложения яиц и молока. Предложение овощей и фруктов расширилось благодаря активизации импорта. Зато цены на свинину, курятину и сахар приближались к ценам стран — торговых партнеров на фоне устойчивого экспорта. Продолжался и рост цен на муку и крупы под влиянием эффектов низких прошлогодних урожаев", — говорится в сообщении НБУ.

В ведомстве также отметили, что цены на непродовольственные товары ускорили рост до 4,3% из-за курсовых эффектов в предыдущие периоды. В то же время цены на одежду и обувь оставались ниже, чем в прошлом.

Напомним, годовая инфляция в Украине за прошедший год выросла на 12%, в том числе в декабре она составила 1,4% (к предыдущему месяцу). Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Цены на продукты питания и жилищно-коммунальные услуги, образование и здоровье в 2024 году повысились, на одежду и обувь снизились. Экономисты говорят, что значительную роль в этом сыграли глобальные факторы.

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