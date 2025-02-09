Картофель не подешевеет: к каким ценам украинцам придется привыкать

Высокие цены на картофель в Украине будут сохраняться минимум до нового урожая, а, возможно, и дольше.

Об этом сообщает EastFruit.

Нынешняя стоимость картофеля соответствует ценам на импортный продукт из Нидерландов, Польши и Литвы, готовых поставлять качественный картофель на украинский рынок.

Этот дефицит обусловлен неурожаем семенного картофеля в Нидерландах в 2023 году, что затруднило импорт высококачественных семян в Украину. Ситуацию усугубили и неблагоприятные погодные условия во время сбора урожая 2024 года.

Дополнительными факторами, влияющими на цену, являются удорожание средств защиты растений, удобрений, человеческого труда и электроэнергии за последние годы.

Ранее сообщалось, что цена на тепличные огурцы в Украине снова выросла из-за активизации спроса на эту продукцию из-за ранее низкого предложения несколько недель назад.

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