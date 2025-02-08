В Украине за неделю на 23% подорожал популярный овощ

Цена на тепличные огурцы в Украине снова выросла из-за активизации спроса на эту продукцию из-за ранее низкого предложения несколько недель назад.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

По данным специалистов, еще одним поводом для удорожания тепличных огурцов стало достаточно ограниченное предложение этой продукции на рынке.

"На сегодняшний день основное предложение на украинском рынке составляет исключительно импортная продукция, поскольку украинские тепличные комбинаты выйдут на рынок с новым оборотом не ранее середины текущего месяца", — говорится в отчете аналитиков.

Сейчас тепличный огурец поступает в продажу по 80-120 грн/кг ($1,93-2,89/кг), а это в среднем на 23% дороже, чем неделей ранее. Несмотря на удорожание тепличных огурцов, они стоят в среднем на 12% дешевле, чем в начале февраля 2024 года.

Ранее стало известно, что примерно за неделю-две до Пасхи, то есть до 20 апреля, украинцам следует ожидать удорожания яиц.

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