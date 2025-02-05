Как выращивать рассаду из семян: советы от экспертов по садоводству

Выращивание новых растений из семян — это волшебный процесс, и это также экономичный способ наполнить сад цветами и огород — плодами: один пакет семян даст вам массу растений, а также хватит и для семьи, друзей и соседей.

Посев семян на рассаду только на первый взгляд кажется трудноисполнимой задачей.

Чтобы вам было легче решиться на этот шаг, эксперт по размножению растений Кэрол Кляйн и овощевод Аарон Бертельсен поделились c для Gardensi Ilustrated советами по посеву семян.

Посев семян: в помещении или на улице

При посеве семян в закрытом помещении обеспечивается больший контроль и более высокие показатели успеха. Можно использовать холодный парник, но теплица более универсальна, поскольку она также обеспечивает идеальную среду для выращивания однолетних и нежных многолетних растений.

Глинистая почва удерживает много воды и медленно прогревается весной. Это одна из причин, по которой посевов семян стоит проводить в теплице или дома.

Лотки для семян или маленькие горшки

Эксперты рекомендуют использовать лотки для семян и специальную смесь для рассады. Лотки должны иметь достаточно большую площадь поверхности, чтобы дать хорошему количеству саженцев старт, и быть достаточно глубоки, чтобы обеспечить развитие сильной корневой системы.

Предпочтительно сажать крупные семена в отдельные модули, где они могут расти без конкуренции и без ненужного нарушения корней. Заполните и выровняйте лоток, затем резко опустите его на рабочий стол (стукните им), чтобы компост осел.

Большинство культур с крупными семенами можно сеять прямо в горшки.

Какой компост лучше всего подходит для посева семян

Есть различные смеси для семян, специально разработанные для того, чтобы дать саженцам фору, они отлично подойдут и для цветов, и для овощей.

Когда лотки для семян наполовину заполнены, можно и слегка уплотнить компост, чтобы семена не попали в воздушные карманы. Утрамбуйте компост, крепко прижав горшок к твердой поверхности или слегка нажав на него рукой. Вам просто нужно достаточно давления, чтобы избавиться от любых воздушных отверстий и убедиться, что компост не слишком проседает, когда вы впервые поливаете горшок, оставляя семена открытыми.

Как выращивать рассаду из семян / Фото: Credits

Нужен ли подогреваемый коврик

Подогреваемый коврик может быть полезен, если вы сеете в начале сезона — некоторым семенам нужны более высокие температуры для прорастания, а некоторым, например перцу и томатам, нужен длительный вегетационный период, поэтому их нужно высевать, когда погода еще холодная. Однако, если вы сеете поздней весной, теплицы или даже солнечного подоконника будет достаточно.

Как поливать семена, не смывая их

Лучше всего смочить компост для семян перед тем, как сеять. Сначала, вместо того, чтобы поливать сверху, что может смыть семена, хорошо полейте ваши лотки с почвой.

Если вы используете маленькие горшки, полейте компост и дайте воде просочиться через них перед посевом. Это хороший метод для семян фасоли, душистого горошка, цуккини и тыквы, которые могут сгнить, если будут находиться в слишком большом количестве воды.

Как выращивать рассаду из семян / Фото: www.credits

Как сеять семена

Мелкие семена лучше сеять поверхностно, более крупные - вдавливать в грунт.

В каждом случае эксперты рекомендуют покрывать семена мелким, равномерным слоем садового песка. Это воспроизводит те условия, которые семена испытывают в природе, позволяя свету и теплу работать над оболочкой семян и обеспечивая появляющиеся всходы дренажем. Это также сохраняет влагу под поверхностью, где она больше всего нужна.

Как сеять крупные семена

К крупным семенам относятся люпин, подсолнечник, фасоль и душистый горошек. Некоторые предпочитают начинать с них, так как их легче сеять.

Вставьте одно или два семени в каждый модуль и покройте поверхность тонким слоем песка.

Посев мелких семян

Посев более мелких семян, таких как мак, может быть пугающим, так как сложнее контролировать, сколько вы сеете. Важно не сеять их слишком густо — вы получите слишком много всходов, что увеличивает риск грибковых заболеваний.

Перед посевом выложите на ладонь или блюдце щепотку или две семян (помните, что у каждого семени должно быть место для роста и развития первых листьев).

Все, кто впервые сеет семена, склонны сеять их слишком густо. Это почти всегда приводит к выпреванию — грибковой инфекции, из-за которой здоровые на вид саженцы могут гибнуть.

Высевайте семена как можно равномернее по поверхности компоста. Начните с мелкой посыпки семян по краю, затем продвигайтесь вперед и назад по центру лотка.

Сколько времени требуется семенам для прорастания

Прорастание семян может занять от нескольких дней до нескольких месяцев, в зависимости от типа семян. Например, листья салата, включая рукколу, прорастают быстро. Время прорастания должно быть указано на упаковке.

Вы поймете, что семена проросли, потому что из почвы появится один или два листа, называемых семядолями. Они являются частью зародыша семени и обеспечивают семени питательными веществами до тех пор, пока не появятся его «настоящие» листья. Вы можете легко отличить семядоли от настоящих листьев, так как настоящие листья выглядят как типичные листья на растении.

Если вы выращивали рассаду на подогреваемом коврике, отключите подогрев, как только семена прорастут, и оставьте рассаду в теплом, светлом месте, например, в теплице или на солнечном подоконнике.

Пикировка рассады

«Пикировка» означает отделение рассады после того, как у нее разовьется первая пара настоящих листьев, и перенос их в отдельные рассадные ячейки, модули или горшки.

Когда у сеянцев появятся первые настоящие листья, их следует немедленно пикировать.

Постучите лотком для семян по твердой поверхности, чтобы разрыхлить компост и отделить его от лотка или горшка. Если корни обширные, каждый сеянец следует осторожно вытащить за семядольные листья. Как только у сеянца появятся настоящие листья, семядольные листья можно выбросить.

Никогда не выдергивайте сеянцы за стебли, которые на этом этапе очень хрупкие. Очень молодые, хорошо расположенные сеянцы можно осторожно поднять из компоста с помощью острой палочки (можно использовать деревянную палочку для суши) — избегайте неловких тычков, которые могут сломать тонкие новые корни.

Посадите каждый сеянец в отдельную ячейку или модуль, где он сможет расти и развиваться. Когда придет время пересаживать растение в больший горшок или в открытый грунт, пересадку можно будет сделать с минимальным повреждением корней. После пикировки сеянцам нужно теплое, светлое место для роста.

Через несколько недель каждый саженец нужно будет пересадить в свой собственный небольшой горшок.

Закаливание молодых растений

Когда саженцы хорошо укоренятся в своих собственных горшках, их следует постепенно выводить наружу в течение недели или около того — этот процесс называется закаливанием. Выставляйте горшки на улицу днем, но заносите их обратно в помещение на ночь.

Посев семян на открытом воздухе

Многие овощные культуры можно сеять прямо на открытом воздухе, но эксперты рекомендуют использовать этот метод в основном для овощей, таких как морковь и пастернак, у которых стержневой корень, и которые не любят, когда их беспокоят. Это может сработать, но убедитесь, что почва достаточно теплая, прежде чем сеять: если слишком холодно, в лучшем случае семена будут дольше прорастать, а в худшем — просто будут там сидеть и гнить. Вы можете использовать садовый флис как для прогрева почвы перед посевом, так и для защиты недавно засеянной площади после него.

Подготовьте почву, тщательно перекопав ее и удалив все камни и комки, которые могут помешать прорастающим росткам пробиться наружу — часто используется выражение «тонкая пашня». На практике это означает, что текстура почвы должна быть скорее похожа на мелкие хлебные крошки, хотя это гораздо легче сказать, чем сделать.

Когда вы будете готовы сеять, разметьте ваш будущий овощной ряд с помощью шпагата и сделайте неглубокую борозду по его длине, используя острие мотыги или зубец вилки. Ваша борозда должна быть в два раза глубже семени, которое вы сеете.

Сейте умеренно — помните, вам нужно будет регулярно прореживать прорастающие ростки, чтобы дать некоторым из них развиться до зрелости. В случае с такой культурой, как морковь, это бонус: прореживания очень вкусны в салате.

Засыпьте семена почвой и хорошо полейте. Не забудьте четко обозначить ваши ряды. Можно использовать прочную деревянную этикетку с обоих концов, чтобы избежать путаницы.

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