В Україні за тиждень на 23% здорожчав популярний овоч

Ціна на тепличні огірки в Україні знову зросла через активізацію попиту на цю продукцію через раніше низьку пропозицію кілька тижнів тому.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

За даними фахівців, ще одним приводом для здорожчання тепличних огірків стала досить обмежена пропозиція цієї продукції на ринку.

"На сьогодні основну пропозицію на українському ринку становить виключно імпортна продукція, оскільки українські тепличні комбінати вийдуть на ринок із новим оборотом не раніше ніж за середину поточного місяця", — йдеться у звіті аналітиків.

Наразі тепличний огірок надходить у продаж по 80-120 грн/кг ($1,93-2,89/кг), а це в середньому на 23% дорожче, ніж тижнем раніше. Попри здорожчання тепличних огірків, наразі вони коштують в середньому на 12% дешевше, ніж на початку лютого 2024 року.

Раніше стало відомо, що приблизно за тиждень-два до Великодня, тобто до 20 квітня, українцям варто очікувати здорожчання яєць.

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