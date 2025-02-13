У НБУ пояснили, що відбувається з цінами та до чого готуватися

Темпи інфляції в Україні, які в січні досягли 12,9% у річному вимірі, виявилися вищими, ніж прогнозував Національний банк України.

Про це йдеться на сайті регулятора.

За даними відомства, фактична інфляція перевищила прогноз НБУ через три основні причини:

суттєвіше, ніж очікувалося, зростання адміністративно регульованих цін на товари і послуги

швидше зростання вартості ринкових послуг

базова інфляція пришвидшилася до 11,7%

Основними факторами зростання цін у січні були сирі продукти харчування, вони здорожчали на 11,8%

"У січні зростання цін на сирі продукти в річному вимірі сповільнювалося другий місяць поспіль. Рекордно тепла січнева погода сприяла збільшенню пропозиції яєць і молока. Пропозиція овочів та фруктів розширилася завдяки активізації імпорту. Натомість ціни на свинину, курятину й цукор наближалися до цін країн — торговельних партнерів на тлі стійкого експорту. Тривало й зростання цін на борошно та крупи під впливом ефектів низьких минулорічних врожаїв", - йдеться у повідомленні НБУ.

У відомстві також зазначили, що ціни на непродовольчі товари пришвидшили зростання до 4,3% через курсові ефекти в попередні періоди. Водночас ціни на одяг та взуття залишалися нижчими, ніж торік.

Нагадаємо, річна інфляція в Україні впродовж минулого року зросла на 12%, зокрема в грудні вона становила 1,4% (до попереднього місяця). Про це свідчать дані Державної служби статистики України.

Ціни на продукти харчування і житлово-комунальні послуги, освіту та здоров'я 2024 року підвищилися, натомість на одяг та взуття знизилися. Економісти кажуть, що значну роль у цьому зіграли глобальні фактори.

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