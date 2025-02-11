В Украине резко подешевели популярные овощи

На украинских рынках и в магазинах в течение недели снизились цены на большинство овощей борщового набора. Снижение стоимости произошло из-за ухудшения качества корнеплодов из-за длительного хранения.

Об этом сообщили аналитики EastFruit.

Цены на картофель снизились от 23-25 гривен за килограмм до около 20 гривен. Такая же ситуация сложилась и со стоимостью репчатого лука – от 14-15 гривен за килограмм до 12-14 гривен.

Морковь раньше стоила 28-32 гривны за килограмм, а теперь ее цена 25-28 гривен. Свекла подешевела менее чем на одну гривну – до 14-16 гривен За килограмм белокочанной капусты придется заплатить 35-38 гривен, а еще неделю назад 37-40 гривен.

Тем временем пекинская капуста резко подорожала. Если раньше его можно было купить за 30-40 гривен, сейчас килограмм стоит 55-60 гривен.

Между тем, стоимость фруктов не изменилась.

Напомним, ранее сообщалось о том, что картофель не подешевеет. Высокие цены на этот овощ будут сохраняться, по меньшей мере, до нового урожая, а возможно и дольше.

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