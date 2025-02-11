В Україні різко здешевшали популярні овочі

На українських ринках і в магазинах впродовж тижня знизилися ціни на більшість овочів борщового набору. Зниження вартості сталося через погіршення якості коренеплодів через тривале зберігання.

Про це повідомили аналітики EastFruit.

Ціни на картоплю зменшилися від 23-25 гривень за кілограм до близько 20 гривень. Така ж ситуація склалася і з вартістю ріпчастої цибулі - від 14-15 гривень за кілограм до 12-14 гривень.

Морква раніше коштувала 28-32 гривні за кілограм, а тепер її ціна 25-28 гривень. Буряк здешевшав менш ніж на одну гривню - до 14-16 гривень За кілограм білокачанної капусти доведеться заплатити 35-38 гривень, а ще тиждень тому 37-40 гривень.

Тимчасом пекінська капуста різко подорожчала. Якщо раніше її можна було купити за 30-40 гривень, зараз кілограм коштує 55-60 гривень.

Тим часом вартість фруктів не змінилася.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що картопля не здешевшає. Високі ціни на цей овоч зберігатимуться щонайменше до нового врожаю, а можливо, й довше.

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