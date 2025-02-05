Зеленський назвав єдину мету Путіна щодо України

Росія не хоче миру, єдина мета її президента Володимира Путіна – щоб Україна перестала існувати.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав у інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану.

Зеленський акцентував, що незважаючи на свої втрати, Росія не готова закінчити війну.

"Вони не хочуть миру. Наступного разу вони заявлятимуть, що готові до прямих переговорів із президентом Трампом, вони скажуть, що Україна не потрібна, що це глобальна війна між Росією і НАТО, і що вони будуть вести переговори тільки зі США. Але це лише черговий привід, щоб продовжити війну. Єдина мета Путіна – щоб Україна перестала існувати", – наголосив президент.

До слова, на думку Зеленського, Путін зрозуміє, що повинен припинити війну, коли йому чітко це пояснять. Для цього великим державам достатньо "продемонструвати політичну волю та економічні кроки".