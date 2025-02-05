Очільник МЗС Великої Британії прибув до Києва: в чому причина

Візит Леммі підкреслює підтримку Лондона на тлі російської агресії та посилення міжнародних безпекових ініціатив для України.

5 лютого, до Києва прибув з візитом міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі.

Про це повідомив посол України у Британії Валерій Залужний.

Він зазначив, що під час перемовин із британським міністром планується обговорити подальшу співпрацю та спільні проєкти, спрямовані на посилення безпеки України.

"Вдячний, що Велика Британія у ці тяжкі часи завжди з Україною", – додав Залужний.

Нагадаємо, британський прем'єр-міністр Кір Стармер заявив, що Велика Британія відіграватиме "повноцінну роль" у миротворчих зусиллях в Україні.

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