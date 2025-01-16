Україна та Британія домовилися про щорічну військову допомогу – вже озвучено суму

Також відомо про підготоване рішення про ще 3 млрд доларів від російських активів.

Україна та Британія домовилися про 3,6 млрд доларів щорічної військової допомоги.

Про це заявив український президент Володимир Зеленський під час пресконференції із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером 16 січня.

Як заявив Зеленський, Україна та Британія домовилися про "щонайменше 3,6 млрд доларів" щорічної військової допомоги Україні, скільки це буде потрібно.

Також відомо про підготоване рішення про ще 3 млрд від російських активів.

"І за фінансовий рік ми маємо вийти на $6,6 млрд від Британії", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, 16 січня в Києві Україна та Британія підписали історичну угоду про 100-річне партнерство задля поглиблення безпекових зв'язків та зміцнення партнерства для майбутніх поколінь.

Також Британія передасть ЗСУ 150 стволів артилерії та нову мобільну систему ППО. Прем'єр-міністр Кір Стармер оголосив про це під час свого візиту до столиці України.

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