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Безугла пояснила, чому 2025 року не буде перемир'я і виборів

Безугла пояснила, чому 2025 року не буде перемир'я і виборів

Народнна депутатка Мар'яна Безугла / Фото: Facebook Мар'яни Безуглої

За її словами, війна триватиме доти, доки одна зі сторін не капітулює. 

Народна депутатка Мар’яна Безугла висловила своє бачення щодо майбутнього в Україні на тлі війни. У дописі, опублікованому в соцмережах, вона наголосила, що 2025 рік не принесе ані виборів, ані перемир’я.

Відповідний допис вона оприлюднила в Telegram.

За її словами, війна триватиме доти, доки одна зі сторін не капітулює. 

"Дивіться, не буде виборів, не буде перемир’я. Війна триватиме, доки одна зі сторін капітулює. Хочу, щоб через рік відкрила цей допис і сказала: "Я була неправа". Але реальність треба бачити широко відкритими очима. Вчіть історію. Хочеться кричати, та Всесвіту все одно. Треба тільки боротися", – написала депутатка.

Нагадаємо, раніше народна депутатка України Мар’яна Безугла заявила, що на Покровському напрямку побудовані фортифікації не використовуються, а здаються без бою.

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