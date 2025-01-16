Безуглая объяснила, почему в 2025 году не будет перемирия и выборов

По ее словам, война будет продолжаться до тех пор, пока одна из сторон не капитулирует.

Народная депутат Марьяна Безугла высказала свое видение будущего в Украине на фоне войны. В сообщении, опубликованном в соцсетях, она подчеркнула, что 2025 год не принесет ни выборов, ни перемирия.

Соответствующее сообщение она обнародовала в Telegram.

По ее словам, война будет продолжаться до тех пор, пока одна из сторон не капитулирует.

"Смотрите, не будет выборов, не будет перемирия. Война будет продолжаться, пока одна из сторон капитулирует. Хочу, чтобы через год открыла это сообщение и сказала: "Я была неправа". Но реальность надо видеть широко открытыми глазами. Учите историю. Хочется кричать, но Вселенной все равно. Надо только бороться", – написала депутат.

Напомним, ранее народная депутат Украины Марьяна Безугла заявила, что на Покровском направлении построенные фортификации не используются, а сдаются без боя.