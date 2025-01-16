Любов, ревнощі та вбивство: у Карпатах сталась моторошна сімейна трагедія

Підозрювана на суді заявила, що чоловік постійно її ревнував, через що сталась трагедія. Як суд її покарав?

У Верховині Івано-Франківської області до 5 років позбавлення волі засудили жінку через вбивство свого чоловіка. Жінка стверджувала, що вона кохала покійного, проте він постійно її ревнував, через що виникали скандали.

Про це йдеться у вироку Верховинського районного суду Івано-Франківської області від 24 грудня 2024 року.

За даними суду, трагедія сталась ще 26 листопада 2021 року. Тоді жінка вихопила ніж та тяжко поранила 25-річного чоловіка. Він помер.

На суді підозрювана провину визнала. Вона зазначила, що "що спричинила чоловікові ножове поранення в стані сильного душевного хвилювання. Вона любила померлого, якого любив також її син. Чоловіка не зраджувала, але вона була матеріально незалежна від чоловіка, який її ревнував та бив, коли перебував у стані алкогольного сп`яніння, а випивав алкоголь він часто". Вона зазначила, що покійний чоловік часто її ображав, оскільки ревнував, але вона до поліції не зверталась. У день трагедії їй зателефонував місцевий підприємець, який запропонував повернутись на роботу, її чоловік сприйняв це агресивно, через що стався конфлікт. Жінка зазначила, що намагалась врятуватись від чоловіка і випадково вихопила ніж та поранила його.

На сторону обвинуваченої стали її родичі, які зазначили, що зять часто ревнував та бив жінку.

Мати та сестра покійного на суді заявили, що нібито чоловік "не пускав на роботу жінку після того, як довідався, що в неї є коханець-таксист".

Суд проаналізував матеріали справи та визнав жінку винною за ч.1 ст. 115 КК України. Її засудили до 5 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, у Львові двоє чоловіків убили жінку, яка йшла додому.

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