Зеленський розповів, чому Росія має ініціативу на сході

Наразі Росія має ініціативу на сході України через проблеми з постачанням та комплектуванням українських бригад.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Що стосується поля бою, то не віддавати ініціативу росіянам, у яких сьогодні на сході вона на жаль є через повільне постачання та комплектування наших бригад", – пояснив він.

Президент також підкреслив, що на півночі та в Харківській області українські сили відновили ініціативу. Він закликав зробити те саме і на Донецькому напрямку, щоб повернути контроль над ситуацією на сході.

Зеленський наголосив, що для зміцнення позицій України критично важливо отримати від міжнародних партнерів не лише підтримку, а й конкретні гарантії безпеки.

Нагадаємо, війна 2024 року коштувала Україні приблизно 100 млрд доларів. Це демонструє міцність союзу України, США та Євросоюзу є очевидним.

Читайте також: