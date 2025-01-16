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Зеленський розповів, чому Росія має ініціативу на сході

Зеленський розповів, чому Росія має ініціативу на сході

Президент України Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

Деякі бригади не є повністю забезпечені необхідною зброєю.

Наразі Росія має ініціативу на сході України через проблеми з постачанням та комплектуванням українських бригад.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Що стосується поля бою, то не віддавати ініціативу росіянам, у яких сьогодні на сході вона на жаль є через повільне постачання та комплектування наших бригад", – пояснив він.

Президент також підкреслив, що на півночі та в Харківській області українські сили відновили ініціативу. Він закликав зробити те саме і на Донецькому напрямку, щоб повернути контроль над ситуацією на сході.

Зеленський наголосив, що для зміцнення позицій України критично важливо отримати від міжнародних партнерів не лише підтримку, а й конкретні гарантії безпеки.

Нагадаємо, війна 2024 року коштувала Україні приблизно 100 млрд доларів. Це демонструє міцність союзу України, США та Євросоюзу є очевидним.

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