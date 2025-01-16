Росія вперше запустила “Кинджал” із Су-34: що це означає для України

Експерти відзначають, що Су-34 значно більше, ніж МІГ-31, у російському авіапарку, що підвищує потенціал для запуску “Кинджалів”.

Російські військові заявили про перший запуск ракети “Кинджал” із винищувача Су-34. Раніше ця зброя застосовувалася виключно з літаків МІГ-31, що були спеціально пристосовані для таких завдань.

Про це в ефірі Українського Радіо розповів військовий експерт Олексій Гетьман.

Експерти відзначають, що Су-34 значно більше, ніж МІГ-31, у російському авіапарку, що підвищує потенціал для запуску “Кинджалів”. Для адаптації винищувачів потрібна лише модифікація кріплень, що є доволі простою технічною задачею.

Розширення платформи для запуску гіперзвукових ракет додає небезпеки, оскільки раніше можливість запуску “Кинджалів” обмежувалася невеликою кількістю МІГ-31. Це ускладнює завдання розвідки, адже тепер неможливо точно визначити, чи є загроза запуску ракети від літака Су-34 у повітрі.

"Ми намагалися нищити саме літаки МІГ-31 у різний спосіб. Щоб обмежити можливість запускати "Кинджали". Можна було очікувати, що вони спробують переобладнати інші літаки для того, щоб вони могли нести "Кинджали". Тому зараз у них покращилися можливості для запуску цих "Кинджалів". Але ми їх перехоплюємо все одно", – розповідає експерт.

Попри це, українські сили ППО успішно перехоплювали “Кинджали”, навіть враховуючи їхні високі швидкість і маневреність. Зазвичай ракети запускаються з великої відстані, але вдається знищувати їх на підльоті до цілі.

Армія РФ здійснила ракетний удар по Україні зранку 15 січня. Втім, є ймовірність повторної хвилі атак. Що більше наступний удар буде більш масований, ніж попередній.