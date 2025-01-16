Фронт наближається: чи дійде ворог до Дніпра

Чи є підстави говорити про наближення лінії фронту до міста.

Ворог просувається до Дніпропетровської області, проте говорити, що він невдовзі опиниться біля Дніпра, не варто. Адже з військової точки зору, при таких втратах, що він зазнає, це – не суттєве просування.

Про це сказав в ефірі "Українського Радіо" військовий експерт Олексій Гетьман.

"До Дніпра їм ще дуже далеко. Хвилюватися через те, що вони невдовзі опиняться біля Дніпра, не варто. На жаль, вони справді просуваються постійно, але роблять це не швидко", – пояснив він.

Від лютого 2024 року, як нагадав Гетьман, з Авдіївки – міста в Покровському районі Донецької області, росіяни просунулися на захід вглиб української території на 50 км.

"Багато це чи мало, кожен вирішує для себе сам. Але з військової точки зору, при таких втратах це – не суттєве просування. Тому не варто очікувати, що вони й зараз почнуть просуватися швидше. Навпаки, їхнє просування уповільнюється", – додав експерт.

Він зауважив, що ворог виснажується.

"А ми в свою чергу посилюємо наші можливості. До адміністративних кордонів Дніпропетровської області залишилося декілька кілометрів, але очікувати, що вони підійдуть до Дніпра, не варто", – сказав Гетьман.

Нагадаємо, російська армія не відмовляється від планів виходу на адміністративні кордони Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

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