На Тернопільщині чоловіка розчавило власне авто: подробиці трагедії

Від отриманих травм чоловік загинув на місці.

15 січня в одному з сіл Нараївської територіальної громади стався нещасний випадок, внаслідок якого загинув 40-річний чоловік.

Про це повідомили в обласному управлінні Нацполіції.

За даними правоохоронців, трагедія сталася близько 19:00, коли потерпілий ремонтував автомобіль Daewoo Matiz на власному подвір’ї.Чоловік погано зафіксував домкрат, і автомобіль зірвався, придавивши його до землі.

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Родичі, які перебували поряд, побачили ситуацію і негайно звільнили потерпілого, після чого викликали медиків та рятувальників. Проте лікарі, які прибули на місце події, констатували смерть чоловіка.

Поліція, що виїхала на місце, розпочала розслідування відповідно до статті 115 Кримінального кодексу України з позначкою “нещасний випадок”.

Нагадаємо, у Дніпрі чоловік дізнався, що після розлучення з дружиною майже два роки сплачував аліменти на чужу доньку.

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