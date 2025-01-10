На Івано-Франківщині під потягом загинув чоловік: що відомо

У Калуському районі Івано-Франківської області під колесами потяга загинув 63-річний чоловік.

Про це повідомила поліція Івано-Франківської області.

Інцидент стався 9 січня близько 10:30 в селі Голинь, Калуської громади. Потяг, що курсував за маршрутом "Івано-Франківськ-Стрий", наїхав на чоловіка, який переходив залізничну колію. Він отримав тяжкі травми і помер дорогою до лікарні.

"Поліцією призначено ряд експертиз, після проведення яких будуть встановлені остаточні причини події. За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту)", - йдеться в повідомленні.

Наразі проводиться досудове розслідування, поліцейські встановлюють обставини події.

Нагадаємо, нещодавно на Харківщині дитину збив потяг.

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