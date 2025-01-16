Що необхідно встигнути зробити на городі та в саду до початку лютого

Якщо ви маєте плодово-ягідні дерева та кущі на присадибній ділянці, тоді експерти рекомендують підживити рослини вже у січні чи на початку лютого, щоб вони радували рясним урожаєм і не хворіли. Садівникам варто розсипати під деревами та кущами деревний попіл. Професійні агрономи переконують, що результат такої простої процедури приємно здивує навіть найдосвідченіших господарів.

Яка користь деревного попелу для плодових дерев та кущів

Незгорілі деревні залишки є потужним джерелом калію, кальцію і магнію для рослин.

Найголовніше, деревний попіл нейтралізує кислотність ґрунту. Навіть якщо додати цю речовину в торф'яні ґрунти, на них можна буде сміливо садити рослини.

Завдяки попелу якість і структура ґрунту істотно поліпшується.

Деревний попіл позитивно впливає на коріння дерев і чагарників. Таким чином, коренева система кожної рослини стає міцнішою і менш вразливою до несприятливих погодних умов.

Також у деревному попелі міститься багато хлору. На це важливо звернути увагу, адже не всі рослини його переносять.

Коли не можна використовувати попіл

Важливий нюанс: посипати ґрунт попелом треба насамперед під тими рослинами, які «люблять» нейтральний або слаболужний ґрунт. Експерти не радять використовувати попіл для підживлення культур, які люблять кислий ґрунт. З-поміж основних рослин можна виділити такі: азалію, ялину, гортензію, камелію, лохину, магнолію, чорницю та журавлину.

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