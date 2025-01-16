Что необходимо успеть сделать на огороде и в саду до начала февраля

Если у вас есть плодово-ягодные деревья и кусты на приусадебном участке, тогда эксперты рекомендуют подкормить растения уже в январе или начале февраля, чтобы они радовали обильным урожаем и не болели. Садоводам следует рассыпать под деревьями и кустарниками древесный пепел. Профессиональные агрономы убеждают, что результат такой простой процедуры приятно удивит даже опытных хозяев.

Какая польза древесной золы для плодовых деревьев и кустов

Несгоревшие древесные остатки являются отменным источником калия, кальция и магния для растений.

Самое главное, древесный пепел нейтрализует кислотность почвы. Даже если добавить это вещество в торфяные грунты, на них можно будет смело сажать растения.

Благодаря золе качество и структура почвы существенно улучшается.

Древесный пепел оказывает положительное влияние на корни деревьев и кустарников. Таким образом, корневая система каждого растения становится более крепкой и менее уязвимой к неблагоприятным погодным условиям.

Также в древесной золе содержится много хлора. На это важно обратить внимание, ведь не все растения его переносят.

Когда нельзя использовать пепел

Важный нюанс: посыпать почву пеплом следует прежде всего под теми растениями, которые «любят» нейтральную или слабощелочной почву. Эксперты не советуют использовать пепел для подкормки культур, которые любят кислую почву. Среди основных растений можно выделить следующие: азалию, ель, гортензию, камелию, голубику, магнолию, чернику и клюкву.

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