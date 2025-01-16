Сімейна драма у Дніпрі: чоловік два роки утримував чужу дитину

У Дніпрі чоловік дізнався, що після розлучення з дружиною майже два роки сплачував аліменти на чужу доньку.

Про цю подію стало відомо з матеріалів справи Бабушкінського районного суду.

Подружжя, яке прожило разом понад дев’ять років, розлучилося в березні 2021 року. Після розлучення неповнолітня донька залишилася жити з матір’ю. Через 8 місяців після розпаду родини жінка домоглася виплати аліментів за рішенням суду.

І з грудня 2021 року почав регулярно сплачувати аліменти — близько 6 тисяч гривень на місяць. В результаті на момент, коли він дізнався, що не є рідним батьком, він встиг виплатити понад 127 тисяч гривень.

Розчарований чоловік вирішив провести ДНК-тест, який підтвердив, що він не є біологічним батьком дівчинки. Тоді ображений чоловік виключив згадку про себе з актових записів про батьківство, та замінив по-батькові дівчинки.

Вражений відкриттям, чоловік звернувся у лютому 2023 року до Бабушкінського районного суду Дніпропетровська з позовом про скасування аліментів та повернення сплачених коштів. Окрім цього, він вимагав виплати моральної шкоди, оціненої на понад 100 тисяч гривень. Також він подав заяву до поліції, звинувативши свою колишню дружину в шахрайстві.

Проте у суді йому відмовили в поверненні вже сплачених аліментів, наголошуючи, що ці виплати здійснювались не добровільно, а за рішенням виконавчої служби.

Проте суддя нагадав, якщо він скасує рішення про виплату аліментів за нововиявленими обставинами, то це буде іншою справою.

Чоловік дослухався до поради та звернувся знову до суду. У результаті, Ленінський районний суд погодився з новими доводами і скасував рішення про виплату аліментів. Суд також зобов’язав колишню дружину сплатити судовий збір у розмірі 1 362 гривні та покрити витрати на адвоката, що становлять 8 тисяч гривень.

Нагадаємо, на залізничному вокзалі у Дніпрі сталася конфліктна ситуація, внаслідок якої правоохоронець отримав ножове поранення.

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