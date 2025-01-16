Що Захід досі не усвідомлює про Росію: Зеленський відповів

В цьому відповіді на усі інші запитання.

Захід досі не усвідомлює, що росіяни не зупиняться. Це основна помилка.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю польським ЗМІ.

Він наголосив, що не йдеться про країни Північної Європи, Польщу, Румунію та Балтійські країни. Через те, що вони ближчі – історично й територіально.

"Інші не хочуть визнати одну річ: росіяни підуть далі. І Все", – наголосив український лідер.

Він ставить риторичні питання: якщо ви знаєте, що є ризик (росіяни підуть далі), чому:

не посилити максимально Україну?

не збільшити виробництво зброї?

не ввести тотальні санкції на ракети?

"Вони (ракети – ред.) долетять. До кожної з цих європейських країн. Росіяни будуть йти вперед і звідти стріляти. Як у нас сьогодні. На початку повномасштабного вторгнення вони стріляли з Білорусі... Але вони йдуть далі. І це серйозний виклик", – констатував головнокомандувач.

На його думку, не усвідомлювати до кінця, хто такий Путін, – це помилка. І Захід має її виправити.

"Коли політики говорять "ми розуміємо", "Путін ніколи не піде". На Німеччину, на Францію. Він піде. Просто можна не заходити в країну, а стати на кордоні й тероризувати. Можна знищувати країну іншими шляхами", – завершив Володимир Зеленський.

Раніше Зеленський сказав, що війна в Україні може закінчиться 2025 року. Президента РФ Володимира Путіна треба примусити до миру.

Читайте також: