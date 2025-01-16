Фронт приближается: дойдет ли враг до Днепра

Есть ли основания говорить о приближении линии фронта к городу.

Враг продвигается до Днепропетровской области, однако говорить, что он вскоре окажется у Днепра, не следует.

Об этом сказал в эфире "Украинского Радио" военный эксперт Алексей Гетьман.

"До Днепра им еще очень далеко. Беспокоиться из-за того, что они вскоре окажутся у Днепра, не стоит. К сожалению, они действительно продвигаются постоянно, но делают это не быстро", – объяснил он.

С февраля 2024 года, как напомнил Гетьман, из Авдеевки – города в Покровском районе Донецкой области, россияне продвинулись на запад вглубь украинской территории на 50 км.

"Много это или мало, каждый решает для себя сам. Но с военной точки зрения, при таких потерях это не существенное продвижение. Поэтому не стоит ожидать, что они и сейчас начнут продвигаться быстрее. Наоборот, их продвижение замедляется", — добавил эксперт. .

Он отметил, что враг истощается.

"А мы, в свою очередь, усиливаем наши возможности. До административных границ Днепропетровской области осталось несколько километров, но ожидать, что они подойдут к Днепру, не стоит", — сказал Гетьман.

Напомним, российская армия не отказывается от планов выхода на административные границы Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

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