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Зеленський назвав дві речі, які дозволять стабілізувати фронт

Зеленський назвав дві речі, які дозволять стабілізувати фронт

Президент України Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

За словами президента, Україна готова повністю стабілізувати ситуацію на окремих напрямках фронту.

Для стабілізації ситуації на фронті необхідне додаткове виробництво дронів і засобів радіоелектронної боротьби для України.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час спільної із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером в Києві 16 січня.

За словами президента, на тлі обговорення конкретних питань постала і тема додаткового виробництва дронів і РЕБ.

"Я дуже хотів, щоб Кір умовив уряд, тому що ми можемо тільки розраховувати на допомогу Великої Британії, на їхню підтримку, завдяки дипломатії, щоб вони об'єднали кількох партнерів і змогли досягти бажаної, конкретної цифри на додаткове виробництво дронів і РЕБ", - сказав Зеленський.

Він додав, що саме ці "дві необхідні речі" необхідні для стабілізації ситуації на фронті.

Зеленський наголосив на наявності всіх розрахунків, компаній-виробників і на тому, що Україна готова повністю стабілізувати ситуацію і взяти "ініціативу у свої руки" на деяких напрямках фронту.

Додамо, що Україна підписала з Британією історичну угоду про 100-річне партнерство.

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський був у Польщі. Там він поспілкувався з журналістами і відповів на питання: чи є шанс завершити війну 2025 року.

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