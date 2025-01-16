Індія вимагає повернути своїх громадян з війни проти України — The Washington Post

Майже 100 індійців були заманені до Росії пропозиціями про роботу чи освіту, але вони були змушені служити в армії.

Загибель на війні в Україні ще одного громадянина Індії, якого заманили до збройних сил РФ, змусила індійську владу повторити вимогу про повернення своїх громадян додому.

Про це повідомило видання The Washington Post.

За словами представника Міністерства закордонних справ Індії, якого цитує видання, у вівторок, 14 січня, це питання було обговорено з російською владою в Москві, а також з російським посольством у Нью-Делі.

“Ми також повторили нашу вимогу про якнайшвидше звільнення індійських громадян, які залишилися", - заявив він.

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Видання повідомляє, що, відповідно до заяв індійського уряду та інтерв’ю з сім’ями чоловіків, яких відправили воювати в Україну, майже 100 індійців були заманені до Росії пропозиціями про роботу чи освіту, але вони були змушені служити в армії.

Зі свого боку у Кремлі заперечували будь-які правопорушення чи “шахрайські схеми” та обіцяли звільнити індійців зі збройних сил РФ.

Незважаючи на "тісну координацію" між двома урядами, Росія не поспішає відпускати найманців з Індії. Шахрайське вербування в російську армію протягом останнього року стало повторюваною точкою напруженості між Москвою і Нью-Делі, підкреслили у виданні.

Сім'ї загиблих на війні громадян Індії повідомили, що до російської армії їхня рідні потрапили через обман міжнародної мережі кадрових агентів і впливових осіб у соціальних мережах, які обіцяли їм високу заробітну плату за низькокваліфіковану роботу, як-от водіння, приготування їжі, сантехніка та ремонт електрики. Замість цього росіяни відправляли їх воювати, зазначили у виданні.

Двоє індійців, завербованих Росією, з якими спілкувалися журналісти, розповіли, що після прибуття в зону бойових дій їх змусили підписати російські документи, а їхні паспорти забрали. Вони наголосили, що їх відправили воювати без достатньої військової підготовки.

Минулого року, коли на війні в Україні загинуло декілька громадян Індії, уряд в Нью-Делі домігся звільнення десятків чоловіків, відправлених на військову службу, проте багато з них все ще залишаються втягнутими в конфлікт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ завербувала сотні єменців на війну проти України.

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