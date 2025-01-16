Индия требует вернуть своих граждан с войны против Украины — The Washington Post

Почти 100 индийцев заманили в Россию предложениями о работе или образовании, но они были вынуждены служить в армии.

Гибель на войне в Украине еще одного гражданина Индии, которого заманили в вооруженные силы РФ, заставила индийские власти повторить требование о возвращении своих граждан домой.

Об этом сообщило издание The Washington Post.

По словам представителя Министерства иностранных дел Индии, которого цитирует издание, во вторник, 14 января, этот вопрос был обсужден с российскими властями в Москве, а также с российским посольством в Нью-Дели.

"Мы также повторили наше требование о скорейшем освобождении оставшихся индийских граждан", — заявил он.

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Издание сообщает, что согласно заявлениям индийского правительства и интервью с семьями мужчин, которых отправили воевать в Украину, почти 100 индийцев заманили в Россию предложениями о работе или образовании, но они были вынуждены служить в армии.

Со своей стороны в Кремле отрицали любые правонарушения или мошеннические схемы и обещали освободить индийцев из вооруженных сил РФ.

Несмотря на тесную координацию между двумя правительствами, Россия не спешит отпускать наемников из Индии. Мошенническая вербовка в российскую армию в течение последнего года стала повторяющейся точкой напряженности между Москвой и Нью-Дели, подчеркнули в издании.

Семьи погибших на войне граждан Индии сообщили, что в российскую армию их родные попали из-за обмана международной сети кадровых агентов и влиятельных лиц в социальных сетях, обещавших им высокую заработную плату за низкоквалифицированную работу, таких как вождение, приготовление пищи, сантехника и ремонт электричества. Вместо этого россияне отправляли их воевать, отметили в издании.

Двое индийцев, завербованных Россией, с которыми общались журналисты, рассказали, что по прибытии в зону боевых действий их заставили подписать российские документы, а их паспорта забрали. Они подчеркнули, что их отправили воевать без достаточной военной подготовки.

В прошлом году, когда на войне в Украине погибли несколько граждан Индии, правительство в Нью-Дели добилось освобождения десятков мужчин, отправленных на военную службу, однако многие из них все еще остаются вовлеченными в конфликт.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ завербовала сотни еменцев на войну против Украины.

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