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Зеленский назвал две вещи, которые позволят стабилизировать фронт

Зеленский назвал две вещи, которые позволят стабилизировать фронт

Президент Украины Владимир Зеленский / Фото: Associated Press

По словам президента, Украина готова полностью стабилизировать ситуацию по отдельным направлениям фронта.

Для стабилизации ситуации на фронте необходимо дополнительное производство дронов и средств радиоэлектронной борьбы для Украины.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время совместной с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Киеве 16 января.

По словам президента, на фоне обсуждения конкретных вопросов встала и тема дополнительного производства дронов и РЭБ.

"Я очень хотел, чтобы Кир уговорил правительство, потому что мы можем только рассчитывать на помощь Великобритании, на их поддержку, благодаря дипломатии, чтобы они объединили нескольких партнеров и смогли достичь желаемой, конкретной цифры на дополнительное производство дронов и РЭБ", – сказал Зеленский.

Он добавил, что именно эти "две необходимые вещи" необходимы для стабилизации ситуации на фронте.

Зеленский отметил наличие всех расчетов, компаний-производителей и то, что Украина готова полностью стабилизировать ситуацию и взять "инициативу в свои руки" на некоторых направлениях фронта.

Добавим, что Украина подписала с Британией историческое соглашение о 100-летнем партнерстве.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский был в Польше. Там он пообщался с журналистами и ответил на вопрос: есть ли шанс завершить войну в 2025 году.

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