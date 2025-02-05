Глава МИД Великобритании прибыл в Киев: в чем причина

Визит Лемми подчеркивает поддержку Лондона на фоне российской агрессии и усиления международных инициатив по безопасности для Украины.
5 февраля в Киев прибыл с визитом министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми.
Об этом сообщил посол Украины в Британии Валерий Залужный.
Он отметил, что в ходе переговоров с британским министром планируется обсудить дальнейшее сотрудничество и совместные проекты, направленные на усиление безопасности Украины.
"Благодарно, что Великобритания в эти трудные времена всегда с Украиной", — добавил Залужный.
Напомним, британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что Великобритания будет играть "полноценную роль" в миротворческих усилиях в Украине.
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