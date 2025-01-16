Чи готова Велика Британія відправити миротворців до України: Стармер відповів

Російська агресія ставить під загрозу не лише суверенітет України. Вона також негативно впливає на Велику Британію і є, в тому числі, причиною кризи вартості життя. Тому Британія готова докласти всіх зусиль для закінчення війни РФ проти України.

Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер в інтерв'ю Sky News у Києві, 16 січня.

Видання зазначає, що метою поїздки британського прем'єра було обговорення наступних кроків для України щодо посилення невизначеності ситуації після обрання Дональда Трампа наступним президентом США в листопаді минулого року.

Трамп, друга президентська каденція якого розпочнеться наступного тижня, вже заявив, що домогтися укладання мирної угоди між РФ та Україною протягом 100 днів. Однак у Європі побоюються, що підштовхування Києва до угоди може призвести до того, що Україна буде змушена поступитися частиною своєї території агресору.

На запитання, чи Британія готова розгорнути свої війська для підтримки миру в Україні, Стармер відповів, що не хоче поспішати з гучними заявами.

"Я не хочу забігати вперед, але я дав зрозуміти, що ми відіграватимемо свою повноцінну роль [у мирному врегулюванні – ред.], тому що йдеться не лише про суверенітет України. Йдеться про те, який вплив це вплине на Сполучене Королівство і наші цінності, нашу свободу, нашу демократію. Бо якщо Росія досягне успіху в цій агресії, це впливатиме. на всіх нас протягом дуже, дуже довгого часу", – наголосив Стармер.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що можливість розміщення миротворчого контингенту на території України є однією з тем обговорення з ключовими міжнародними партнерами. Президент сказав, які країни готові допомогти та зазначив, що чисельність та формат миротворчої місії залежатимуть від загальних гарантій безпеки України.

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