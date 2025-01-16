Потяги до Одеси прибуватимуть на 2-3 години швидше: зміни в розкладі

“Укрзалізниця” призначила на цьому напрямку нові зупинки на Миколаївщині.

“Укрзалізниця” завершує ремонт залізничної інфраструктури, що дозволить прискорити рух низки поїздів на Одеському напрямку. Потяги до Одеси прибуватимуть на 2-3 години швидше.

Про це повідомили у пресслужбі “Укрзалізниці”.

Від 27 січня відбудуться зміни у розкладі руху таких поїздів:

№51/52 Запоріжжя - Одеса

Відправлення із Запоріжжя: 16:00, прибуття в Одесу: 05:25 (замість 07:29). Прискорення: 2 год. 04 хв.

Зворотно з Одеси: 23:18 (замість 21:19), прибуття в Запоріжжя: 13:30. Прискорення: 1 год 59 хв.

№53/54 Дніпро - Одеса

Відправлення з Дніпра: 18:07, прибуття в Одесу: 05:25 (замість 07:29). Прискорення: 2 год. 04 хв.

Зворотно з Одеси: 23:18 (замість 21:19), прибуття в Дніпро: 11:11. Прискорення: 1 год. 59 хв.

№253/254 Кривий Ріг - Одеса

Відправлення з Кривого Рогу: 18:03, прибуття в Одесу: 05:25 (замість 07:29). Прискорення: 2 год. 04 хв.

Зворотно з Одеси: 23:18 (замість 21:19), прибуття в Кривий Ріг: 11:44. Прискорення: 1 год. 59 хв.

Поїзд №148/147 Київ - Одеса

Відправлення з Києва: 17:25, прибуття в Одесу: 06:15 (раніше 08:17). Прискорення: 2 год. 2 хв.

Зворотно з Одеси: 19:50 (замість 17:24), прибуття до Києва: 09:02. Прискорення: 2 год. 26 хв.

Поїзд №7/8 Харків - Одеса

Відправлення з Харкова: 20:20 (раніше 17:55), прибуття в Одесу: 07:12 (раніше 07:59). Прискорення: 3 год. 12 хв.

Зворотно з Одеси: 22:29 (раніше 19:52), прибуття до Харкова: 09:21 (раніше 09:57). Прискорення: 3 год. 13 хв.

Окрім того, “Укрзалізниця” призначила на цьому напрямку нові зупинки на Миколаївщині:

Вознесенськ;

Южноукраїнськ (м. Південноукраїнськ);

Колосівка (смт. Токарівка).

Також для зручності пасажирів поїзди №51/52, №53/54, №253/254, №147/148 відтепер зупинятимуться на станції Одеса-Східна, що обслуговує житловий масив ім. Котовського.

Нагадаємо, на залізничних квитках "Укрзалізниці" більше немає дубляжу російською мовою.

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