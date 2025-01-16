Нідерланди виділять на допомогу для ЗСУ 1 млрд євро

Очільник МЗС Нідерландів запевнив у подальшій непохитній підтримці України та повідомив про виділення додаткових пакетів допомоги.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час зустрічі зі своїм нідерландським колегою Каспаром Вельдкампом висловив вдячність за рішення його країни виділити 1 мільярд євро на артилерійські боєприпаси для ЗСУ.

Про це повідомили на сайті українського МЗС.

Очільник зовнішньополітичного відомства України також висловив особливу вдячність Нідерландам за посилення українського повітряного щита.

“Радар і три пускові установки ЗРК Patriot з кінця минулого року вже стоять на варті нашого неба. Нідерланди також продовжують передачу F-16, ракет та озброєння для них”, — зазначив міністр.

Сторони приділили особливу увагу подальшому зміцненню спроможностей протиповітряної оборони України та збільшенню інвестицій Нідерландів в українське виробництво зброї, зокрема дронів.

Очільник МЗС Нідерландів запевнив у подальшій непохитній підтримці України та повідомив про виділення додаткових пакетів допомоги: 7 мільйонів євро через UCAP під координацією НАТО і 20 мільйонів євро для Фонду енергетичної підтримки України.

Андрій Сибіга висловив вдячність Нідерландам та усьому нідерландському народу за щиру та тверду підтримку нашої держави у протидії російській агресії.

Нагадаємо, раніше бійці Національної гвардії отримали від Нідерландів самохідні артилерійські установки DITA калібру 155-мм.

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