Нидерланды выделят на помощь для ВСУ 1 млрд евро

Глава МИД Нидерландов заверил в дальнейшей непоколебимой поддержке Украины и сообщил о выделении дополнительных пакетов помощи.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время встречи со своим нидерландским коллегой Каспаром Вельдкампом выразил благодарность за решение его страны выделить 1 миллиард евро на артиллерийские боеприпасы для ВСУ.

Об этом сообщили на сайте украинского МИД.

Глава внешнеполитического ведомства Украины также выразил особую признательность Нидерландам за усиление украинского воздушного щита.

"Радар и три пусковые установки ЗРК Patriot с конца прошлого года уже стоят на страже нашего неба. Нидерланды также продолжают передачу F-16, ракет и вооружения для них", — отметил министр.

Стороны уделили особое внимание дальнейшему укреплению возможностей противовоздушной обороны Украины и увеличению инвестиций Нидерландов в производство оружия, в частности дронов.

Глава МИД Нидерландов заверил в дальнейшей непоколебимой поддержке Украины и сообщил о выделении дополнительных пакетов помощи: 7 миллионов евро через UCAP под координацией НАТО и 20 миллионов евро для Фонда энергетической поддержки Украины.

Андрей Сибига выразил благодарность Нидерландам и всему нидерландскому народу за искреннюю и твердую поддержку нашего государства в противодействии российской агрессии.

Напомним, ранее бойцы Национальной гвардии получили от Нидерландов самоходные артиллерийские установки DITA калибра 155 мм.

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