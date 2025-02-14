"Трамп не предает Украину": Джонсон о завершении войны

По мнению бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, президент США Дональд Трамп продолжает поддерживать Украину, поэтому не стоит поддаваться паническим настроениям.

Об этом британский политик написал в своем аккаунте в социальной сети X.

"Трамп не предает Украину. Но европейцам пора перестать паниковать и ныть", — отметил он.

Борис Джонсон добавил, Европе пора "сделать шаг вперед".

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Напомним, по словам Зеленского, американские сенаторы положительно относятся к Украине. На полях Мюнхенской конференции по безопасности они сказали, что продолжат поддерживать Украину.

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