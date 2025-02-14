Шпионы "Вагнера" в Европе: в Польше наказали двух граждан РФ

По словам правоохранителей, подобные акции направлены на дестабилизацию ситуации в странах Европы.

Двух граждан России приговорили в Польше к 5,5 годам заключения за шпионаж в пользу РФ и связи с группой "Вагнера". Приговор огласил Окружной суд в Кракове.

Об этом пишет Reuters.

"Действия обвиняемых были направлены на то, чтобы вызвать социальную тревогу, в частности, заставить польское общество поверить, что члены группы "Вагнера" уже находятся на территории Республики Польша, что польские службы не работают", – заявил представитель суда.

По данным следствия, россияне Алексей Т. и Андрей Г. расклеивали в Варшаве и Кракове агитационные наклейки с QR-кодами, которые вели на сайт вербовки в ЧВК "Вагнер".

Ранее они распространяли аналогичные материалы во Франции и Германии, высмеивая оборонную политику стран Запада.

Напомним, в Польше 34-летняя гражданка Украины ночью ушла из дома, оставив без присмотра 5 маленьких детей в неотапливаемом холодном помещении.

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