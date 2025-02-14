Россия атаковала ЧАЭС: есть ли радиационная угроза для Киева

Что на самом деле может представлять угрозу для аварийного реактора и при чем здесь "Искандеры".

Россия совершила очередную террористическую атаку на один из самых опасных объектов в Европе – саркофаг над разрушенным 4-м энергоблоком ЧАЭС. Ударный дрон с фугасной боевой частью пробил крышу укрытия, где после взрыва вспыхнул пожар.

Как сообщили в ГСЧС Украины, огонь потушили, а уровень радиации внутри и снаружи вокруг реактора остается в пределах нормы. На промплощадке ЧАЭС зафиксировано 0,57 мкЗв/ч, что не превышает допустимые значения.

Конструкция саркофага получила повреждения, а демонтажом разрушенных частей занимаются верхолазы. Пока неизвестно, сколько нужно времени на его восстановление.

Так теперь выглядит укрытие реактора / Фото: ЧАЭС

Примечательно, что враг совершил нападение на объект в день открытия конференции по безопасности в Мюнхене, куда приехали представители ведущих государств мира, тем самым подтвердив, что с безопасностью в мире – большие проблемы, если под боком имеешь такого сумасшедшего соседа.

Есть ли угроза для Киева

Тем временем в Киеве люди с тревогой следят за новостями из зоны отчуждения, ведь все помнят, каких бед натворила авария на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

На месте попадания был пожар / Фото: ЧАЭС

Эколог Александр Соколенко уверяет, что не стоит бояться угроз от радиации, тем более, что по информации ГСЧС, радиационный фон остается в пределах нормы.

"Известно, что "Шахед" попал в металлическую крышу объекта укрытия – пробил его, сделав немалую дыру. Я не думаю, что поврежденная крыша конструкции представляет какую-то серьезную радиационную угрозу для Киева и его жителей, ведь четвертый энергоблок ЧАЭС простоял без саркофага много лет и никто от этого не умер. Наиболее опасные элементы, которые были в реакторе, распались еще в первые годы после аварии. Чем больше лет проходит, тем меньше опасность от топлива, которое там хранится, да и вообще вокруг самой станции", – рассказывает ТСН.ua эколог Александр Соколенко.

Радиационная пыль под саркофагом

Журналисты ТСН.ua вспоминают, как в 2020 году посещали объект укрытия и заходили в зону рядом с реактором. Тогда для посещения объекта представителям СМИ выдавали защитную одежду, маску и обувь.

Интересно, что работники станции предупреждали, чтобы посетители были внимательны и не теряли вещи на пол – шапку, перчатки или мобильный телефон, потому что после этого их нужно будет очищать или вовсе утилизировать.

Учитывая это, можно себе представить, сколько радиационной пыли поднялось с пола и конструкций реактора после попадания "Шахеда" в крышу укрытия.

"Вероятно, это было просто регламентное предупреждение от работников станции – такие правила. Если же радиационная пыль и поднялась вокруг реактора после взрыва, то за пределы помещения она не вышла", – говорит Александр Соколенко.

Об этом отмечают и в СБУ: "Выход радиационных веществ за установленные пределы не зафиксирован".

Так выглядело сооружение реактора под саркофагом / Фото: ТСН.ua

Большая угроза от ракет

Александр Соколенко добавляет, что сам факт атаки российского дрона по такому опасному объекту еще раз подтверждает безумие России, которая решается на подобные шаги.

"Трудно оценить характер повреждений, нанесенных объекту укрытия над реактором, я не специалист по этим вопросам. Но думаю, что одним "Шахедом", даже с фугасным зарядом, нельзя повредить реактор, чтобы создать какую-то масштабную катастрофу. Другое дело, если бы это была массированная ракетная атака, и враг целился не в крышу, а в энергоблок. Тогда бы это повлекло за собой страшные последствия, и не только для Украины, но и для самой России. Для такой атаки нужно как минимум пару десятков "Искандеров" и быть абсолютным безумным, чтобы подобное сделать", – отмечает Александр Соколенко.

Обломки дрона, атаковавшего ЧАЭС / Фото: СБУ

ЧАЭС атаковал дрон "Герань-2"

Тем временем в СБУ сообщили, что оккупанты атаковали ЧАЭС дроном-камикадзе "Герань-2" типа "Шахед".

"Внутри и вблизи укрытия СБУ обнаружила обломки корпуса российского беспилотника с боевой частью и серийным номером. Для максимального огневого поражения этот ударный беспилотник был снаряжен фугасной боевой частью. По оценкам экспертов, оккупанты целенаправленно ударили именно по этому объекту. В результате попадания повреждена конструкция укрытия, пострадавших среди работников станции нет", – сообщили ТСН.ua в пресс-службе СБУ.

Там добавляют, что сейчас продолжаются комплексные меры по установлению всех обстоятельств преступления РФ и привлечению виновных к ответственности. Досудебное расследование продолжается по статье 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Ранее ТСН.ua рассказывал, как у Путина прокомментировали атаку дрона на Чернобыльскую АЭС.

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